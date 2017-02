Google Nexus nume de cod Marlin, surprins in teste benchmark

Google urmeaza sa lanseze toamna aceasta primul, sau mai bine spus primele telefoane Nexus cu Android Nougat, deoarece, se zvoneste, ca unul va fi produs de hTC, celalalt de catre Huawei.

Google Nexus nume de cod Marlin, este varianta produsa de taiwanezii de la hTC si a aparut de curand intr-un test benchmark, care ne dezvaluite cateva detalii tehnice despre smartphone.

Conform Geekbench, Google Nexus nume de cod Marlin, va beneficia de 4GB memorie RAM, va fi echipat cu procesorul quad-core Snapdragon 820 si va rula, dupa cum mentionam mai sus — Android Nougat. In ceea ce priveste scorul scos de acest prototip Nexus, el a obtinut un scor de 2.084 de puncte la Single-core, respectiv 4.696 de puncte la multi-core.

Alte specificatii pe care telefonul le va avea conform zvonurilor: un ecran de 5.5″ in diagonala cu rezolutie 2K, 32GB spatiu intern + slot microSD (pana la 128GB in plus), camere foto de 12 si 8 megapixeli si o baterie de 3.450 mAh.

Cel de-al doilea smartphone Nexus poarta numele de cod Sailfish.

sursa