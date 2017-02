Smart Glow, un nou sistem de notificari bazat pe tehnologie LED

Samsung Electronics lucreaza de ceva vreme la un sistem nou de notificari bazat pe LED-uri, iar el se numeste Smart Glow. Acest nou sistem va fi introdus saptamana aceasta, odata cu lansarea pe piata din India (Asia) a smartphone-ului Galaxy J2.

Imagini de presa in care apare acest presupus Galaxy J2, ne demonstreaza cum va arata acest sistem intitulat Smart Glow pe un smartphone din gama Galaxy. Dupa cum puteti observa, in imaginea de sus, in jurul camerei apare un inel. Acest inel ascunde sub el o serie de LED-uri (pe diferite culori) care se aprind in functie de notificarea pe care telefonul o semnaleaza: primire apel, apel pierdut, sms primit sau indicarea nivelului scazut al bateriei.

Smart Glow va beneficia si de alte functii, precum emitearea de notificari luminoase despre vreme sau notificari ale pulsului posesorului telefonului. E posibil, ca aceasta noua tehnologie, sa fie introdusa pe mai multe modele de top din gama Galaxy in urmatoarele luni, inclusiv pe viitorul smartphone Galaxy S8 (2017).

Samsung va anunta in cursul acestei saptamani, in India, primul smartphone ce dispune de Smart Glow, Galaxy J2.

sursa