Specificatiile gadgetului Samsung Galaxy Note 7, dezvaluite de site-ul AnTuTu?

Ar mai fi ceva mai putin de o luna de zile pana la data la care, se presupune, ca Samsung Electronics va lansa pe piata noua sa generatie de phablet cu stylus — Galaxy Note 7. Insa, pana atunci, avem parte de specificatiile gadgetului Samsung Galaxy Note 7, care ar fi fost dezvaluite intr-o listare benchmark, pe site-ul AnTuTu.

Conform AnTuTu, specificatiile gadgetului Samsung Galaxy Note 7, nu par a fi o mare surpriza. In sensul ca, se vorbeste deja, despre procesorul Snapdragon 820. Automat includem aici acceleratorul grafic mobil Adreno 530, care vine integrat pe acest chipset. Apoi, avem 4GB memorie RAM (posibil Samsung sa mai adauge 2GB pana la lansarea din August), 64GB memorie interna pentru stocare fisiere, camere foto de 13MP pe spate, respectiv 5MP frontal, ruleaza sistemul de operare Android 6.0.1 Marshmallow, deoarece Nougat nu va fi lansat decat spre finalul lui septembrie, daca nu cumva in octombrie sau chiar in noiembrie 2016.

Ar mai fi rezolutia ecranului Super AMOLED cu rezolutie 2K (2.560 x 1.440 pixeli), despre care se zvoneste ca va masura intre 5.8 si 6 inci in diagonala si va fi curbat pe ambele margini, la fel ca pe Galaxy S7 Edge. Si ar mai fi numarul de model: Samsung SM-N930V.

De asemenea, nu va exista o varianta clasica a acestui Note, dar va beneficia de un nou S Pen si o carcasa rezistenta la apa si praf.

Gadgetul este asteptat sa fie dezvaluit in cadrul unui eveniment Samsung Mobile Unpacked, undeva in jurul datei de 2 august 2016.