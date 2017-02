Galaxy S7 edge Olympic Games Limited Edition, dezvaluit inainte de inceperea olimpiadei de la Rio (video)

In august, are loc olimpiada jocurilor de vara, de la Rio, Brazilia. Iar pentru a onora deschiderea noii editii a acestor jocuri Samsung Electronics a anuntat astazi ca lanseaza o editie limitata a varfului sau de gama, S7 edge, care va purta denumirea Galaxy S7 edge Olympic Games Limited Edition.

Samsung se implica activ in sponsorizarea acestui tip de evenimente inca din 1988, atunci cand pentru prima data in istoria sa devenise sponsor al olimpiadei de la Seul, din Coreea de Sud. Incepand cu jocurile olimpice de iarna de la Nagano, din 1998, Samsung si-a anuntat implicarea si dedicarea de a ajuta tot ce inseamna aceasta miscare olimpica la nivel global, prin punerera la dispozitia organizatorilor, a concurentilor si a publicului, acces la Internet prin conexiune Wi-Fi (tehnologie Wireless Olympic Works, sau pe scurt WOW), precum si terminale mobile, precum smartphone-ul anuntat astazi.

Galaxy S7 edge Olympic Games Limited Edition, cu ale sale insertii de albastru (pe spate) si auriu (frontal), precum si continutul software cu care telefonul vine livrat, ofera o experienta de utilizare oarecum diferita de ceea ce am vazut de la lansarea varfurilor de gama in luna februarie si pana in prezent.

Din punct de vedere al specificatiilor tehnice, telefonul dispune de aceleasi componente hardware ca si modelul original, diferentele fiind facute doar la capitolul estetica si continut software (aplicatii, teme, iconite, etc).