Olive Robotics produce bagajul inteligent, ce te cara el pe tine si iti incarca si telefonul!

Obiectele din lumea ce ne inconjoara devin tot mai interactive si mai smart (inteligente), pentru ca ele sa ne usureze modul de viata. Probabil ca ati auzit deja de Internet of Things (IoT), un domeniu care ia din ce in ce mai mult amploare, datorita utilitatii si aplicabilitatii obiectelor smart in lumea noastra, cu ajutorul software-ului.

Astazi, va vom prezenta proiectul a patru tineri iranieni intitulat Olive Robotics. Olive este un bagaj inteligent, echipat cu tot felul de senzori si conectivitate de tip Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, are inclusiv propriul sistem de incarcare a bateriei telefonului mobil si un sistem de transport pe doua roti. Da, ati citit bine in titlu! Acest bagaj te cara el pe tine si nu invers, deoarece se comporta ca un Segway, dupa cum si imaginea de sus, o sugereaza. Misto, nu?

Pe langa toate aceste functii, bagajul inteligent dezvoltat de Olive Robotics, care te plimba el pe tine prin aeroporturi sau gari, te poate atentiona atunci cand ai de prins un tren sau un avion, iti poate spune in orice moment care este locatia bagajului in cazul in care l-ai ratacit sau ti-a fost furat, se blocheaza automat daca pierde contactul cu smartphone-ul proprietarului, la fel cum se poate debloca foarte usor cand gadgetul este prin preajma bagajului. De asemenea, valiza iti poate masura ce greutate contine aceasta pentru a nu depasi limita admisa si poate incarca smartphone-ul, tableta, smartwatch-ul, bratara sau laptopul, multumita unui powerbank de 10.000 mAh, cu care este dotat acesta.

Echipata cu tehnologie avansata (camera de supraveghere 3D), valiza inteligenta a celor de la Olive Robotics te poate urma oriunde mergi, fara ca tu sa depui vreun efort. Stie sa fereasca persoanele sau obstacolele din fata sa, si tine in permanenta cont de directia in care proprietarul se deplaseaza. In plus, nu este doar un simplu bagaj care iti da batai de cap la impachetarea lucrurilor tale, ci este si un gadget util, practic si distractiv.

Cum suna viitorul cu o astfel de valiza?