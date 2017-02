Operatorii telecom ameninta UE cu intarzierea dezvoltarii retelelor proprii 5G, pe continent

Aproximativ 20 de furnizori de servicii de telecomunicatii si date (BT, Deutsche Telekom, Ericsson, Orange, Telefonica, Telenor, Nokia si Vodafone) de pe batranul continent, au redactat si prezentat comisiei europene un document intitulat ‘5G Manifesto pentru implementarea la timp a noii tehnologii‘, document prin care acestia incearca sa atentioneze comisarii europeni insarcinati cu probleme pe zona telecom, ca este imperativ ca legea cu privire la neutralitatea internetului, sa fie modificata in asa fel incat sa permita inovatia si invesitia de capital in viitoarele retele 5G pe care operatorii doresc sa le implementeze in interiorul Uniunii Europene, pana in 2020.

Aceasta atentionare pare a fi mai mult un boicot al operatorilor telecom la decizia comisiei UE, in ceea ce priveste alinierea tarifelor de roaming in interiorul uniunii si decizia de a forta operatorii telecom de a investi in infrastructura 4G de pe continent.

Pana nu cum multi ani in urma, Europa se afla la coada clasamanetului in ceea ce priveste viteza de descarcare si incarcare in retelele mobile, fapt ce a dus la votul unei noi legi care a accelerat investitiile in acest tip de tehnologie, lucru mai putin agreeat la acea vreme de catre operatori, mai ales, ca tarifele au fost si ele micsorate prin lege.

Cu toate ca se stie deja ca primele retele 5G vor fi operationale, undeva in jurul anului 2020, furnizorii telecom incearca un anumit tip de santaj legal, prin care cer comisiei europene sa modifice legea. In caz contrar acestia sunt dispusi sa intarzie investitiile in infrastructura viitoarelor retele 5G.

Acelasi manifest, spune ca, in cazul in care legea in interiorul Uniunii Europene va fi ceva mai permisiva, operatorii telecom sunt dispusi sa ofere primele demonstratii de acces 5G in cele 27 de tari ale uniunii europene, inca din 2018, si cu cel putin un oras important din fiecare tara membra care sa ofere clientilor servicii de voce si date in viitoarele retele 5G, incepand cu 2020.

Practic, operatorii telecom vor sa se asigure ca investitia pe care urmeaza sa o faca in noua infrastructura de retea 5G, dealtfel un efort financiar important, le va aduce un profit pe masura investiilor in urmatorii 10 ani de zile.

Ceea ce nu stiu probabil toti acesti operatori care au semnat manifestul respectiv, este faptul ca chinezii de la Huawei sau ZTE investesc deja in cercetare, pentru a putea implementa acest tip de tehnologie in Europa. In cadrul unui summit desfasurat recent la Munchen, in Germania, Huawei a anuntat ca va investi aproximativ 600 de milioane de dolari pana in 2018, in centrele sale de pe continent, centre in care va testa tehnologii necesare acestui tip de infrastructura de retea 5G.