Huawei lanseaza Honor 8 in Asia, cu design placut si putere mare de procesare

In cursul acestei dimineti, in China, Huawei a anuntat lansarea pe piata a celui mai nou smartphone din gama Honor, si anume Huawei Honor 8. Telefonul beneficiaza de un design deosebit din sticla si metal al carui ecran Full HD de 5.2 inci in diagonala este acoperit de un strat dublu de sticla 2.5D curbata pe margini.

Honor 8 este dotat cu procesorul octa-core Kirin 950 (aproape similar cu cel de pe P9), cu acceleratorul grafic mobil Mali-T880 Mp4, cu 3 sau 4GB memorie RAM si 32 / 64GB spatiu intern pentru stocare fisiere (optional). De asemenea, memoria ii poate fi extinsa prin intermediul unui slot hibrid dual SIM care accepta si micro SD carduri de pana la 128GB. Telefonul mai este echipat cu tehnologie de detectare a amprentei (senzor amplasat pe spate), cu camera foto de 12MP cu blit in doua tonuri si autofocus, respectiv 8MP in partea din fata pentru grup selfies.

Huawei Honor 8 ruleaza sistemul de operare Android 6.0 Marshmallow, peste care este instalata interfata grafica Emotion UI, versiunea 4.1, si de asemenea beneficiaza de o baterie de 3.000 mAh cu tehnologie de incarcare rapida, precum si conectivitate 4G LTE, NFC, USB-C si Bluetooth 4.2.

Cel mai ieftin model Honor 8 va costa aproximativ 300 de dolari (cu 3GB RAM), in timp ce modelele cu 4GB RAM si 32GB sau 64GB spatiu intern, vor avea un pret intre 345 de dolari si 375 de dolari.

Telefonul va fi comercializat in cinci culori: alb perlat, albastru safir, negru, auriu si roz. Deocamdata nu avem informatii despre cand sau daca va ajunge pe piata din Romania, dar vom reveni cu detalii atunci cand le vom avea.