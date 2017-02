Noi fotografii cu cateva prototipuri Galaxy Note 7, fac valuri pe Internet

Cu ceva mai putin de 3 saptamani pana la evenimentul de lansare al phabletului Galaxy Note 7, pe care Samsung Electronics il va organiza la inceputul lunii august, apar tot mai des informatii si imagini care ne ofera detalii despte urmatorul gadget al seriei Samsung Galaxy Note.

Saptamana aceasta avem parte de alte cateva fotografii care par sa confirme senzorul de scanare a retinei, ce va fi amplasat in partea superioara fata a device-ului. De asemenea, observam si ecranul curbat spre partile laterale, la fel ca pe S7 Edge, ceea ce ne confirma ca phabletul va fi intr-adevar comercializat in varianta cu un astfel de display. Si daca tot am ajuns la capitolul display, atunci sa mentionam ca fi lansat cu un panou Super AMOLED, a carui diagonala va masura intre 5.8 si 6 inci.

Galaxy Note 7 va dispune de un nou stylus S Pen, de aceeasi protectie la apa si praf ca si S7 Edge, de 4 sau 6GB memorie RAM, o camera principala foto de 13MP, procesorul quad-core Snapdragon 820 prezent pe mai toate varfurile de gama de anul acesta, plus o varianta cu CPU Samsung Exynos pentru anumite piete de pe glob, 64GB memorie interna pentru stocare fisiere si va rula Android 6.0.1 Marshmallow.

Momentan acestea sunt informatiile pe care le avem despre Galaxy Note 7, si chiar daca ele sunt la nivel de zvon, ele vin din surse destul de credibile.

Ce parere aveti despre cum ar putea arata acest phablet Samsung?