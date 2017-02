ZenFone 3 Max si ZenFone 3 Laser, completeaza gama de anul acesta

Spre finalul lunii mai, Asus anunta in cadrul Computex 2016, in Taipei, noua sa gama de telefoane mobile ZenFone, care este completata saptamana aceasta cu doua noi modele: ZenFone 3 Max si ZenFone 3 Laser, pe care producatorul taiwanez le-a lansat in cursul acestei dimineti in Vietnam, ajungand astfel la un total de 5 smartphone-uri ZenFone 3.

Noile modele sunt ceva mai accesibile ca pret, astfel ca modelul ZenFone 3 Max este dotat cu un ecran IPS de 5.2″ in diagonala cu sticla curbata (2.5D) pe margini, cu 3GB memorie RAM, 32GB spatiu intern, carcasa metalica si o baterie a caruit autonomie va ajunge pana la 30 de zile in modul standby, va putea oferi pana la 20 de ore de discutii telefonice in 3G si pana la 18 ore de acces la internet prin Wi-Fi. Telefonul poate fi utilizat si ca power bank pentru incarcarea bateriei a altor gadgeturi.

Cel de-al doilea model, ZenFone 3 Laser, este inclinat catre clientul interesat de fotografie. Telefonul este echipat cu o camera fotode 13MP pe spate, care dispune de senzorul Sony IMX214, blit in doua tonuri, autofocus si stabilizare a imagini software. Varianta Laser dispune de acelasi tip de carcasa metalica, insa este mai subtire la cei 7.9 m, cat masoara carcasa in cel mai gros punct al ei. Ecranul masoara 5.5″ in diagonala si dispune de rezolutie Full HD si de un strat de sticla protectoare Gorilla Glass.

ZenFone 3 Max si ZenFone 3 Laser beneficiaza de tehnologie de recunoastere a amprentelor, putand astfel debloca device-ul in maxim 0.2 secunde. De asemenea, ambele modele sunt compatibile cu Google DayDream VR.

Pretul telefoanelor ZenFone 3 Max si ZenFone 3 Laser, este unul destul de atractiv, modelul Laser are un pret recomandat de producator de 240$, in timp ce modelul Max este si mai ieftin, numai180$.