ZTE Nubia Z11 si Z11 Max editie limitata Cristiano Ronaldo

De-a lungul timpului, diferiti sportivi de top, si-au inchiriat imaginea unor branduri producatoare de electronice precum si cazul chinezilor de la ZTE, care au semnat recent un contract de imagine cu Cristiano Ronaldo (Real Madrid), acesta devenind ambasadorul global al companiei.

China, sau mai bine spus cluburile de fotbal din aceasta tara, au investit in ultimii ani sute de milioane de lire sterline pentru a aduce in campionatul chinez jucatori de marca precum Hulk, Ramires, Gervinho, Jackson Martinez. Aceasta deoarece publicul chinez este extrem de interesat de sportul rege. Mult echipe de renume mondial au ales sa joace meciuri amicale si chiar oficiale in China, tocmai pentru ca profitul in urma unui astfel de meci este de ordinul milioanelor, poate a zecilor de milioane de dolari.

Revenind la subiectul nostru de astazi, ZTE a lansat de curand pe piata din China smartphone-ul ZTE Nubia Z11 si o varianta Nubia Z11 Max editie limitata Cristiano Ronaldo. Telefoanele se vand atat de bine, incat producatorul a ramas fara stoc de doua ori in ultimele doua saptamani de zile, vanzand peste 350.000 de telefoane numai in China.

ZTE Nubia Z11 beneficiaza de un ecran Super AMOLED Full HD cu diagonala de 5.5″ si margini super subtiri. Telefonul beneficiaza de procesorul Snapdragon 820 si are 6GB memorie RAM si 128GB spatiu stocare fisiere (varianta cel mai bine echipata), camere foto de 16MP cu stabilizator de imagine optic pe spate, respectiv 8MP pentru selfies frontal, port USB-C, o baterie de 3.000 mAh, are senzor pentru amprente si masoara numai 7.5mm grosime.

ZTE Nubia Z11 Max, modelul in editie limitata si cu autograful si profilul lui Cristiano Ronaldo inscriptionat pe carcasa costa 345 de dolari, in timp ce modelul standard Nubia Z11 are un pret ce variaza intre 375 si 530 de dolari, in functie de hardware-ul optional ales.