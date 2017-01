HTC 10 Review – Solid si performant, telefonul e un ‘IronMan’ blindat!

Fiind primul producator de smartphone care a adoptat sistemul de operare Android (se intampla in toamna anului 2008), hTC este in 2016 unul dintre cei mai apreciati producatori de acest tip de gadgeturi chiar daca in ultimii ani a avut urcusuri si anumite coborasuri.

In ultimele 6 luni, hTC ne-a aratat ca poate reveni acolo sus unde ii este locul, prin lansarea pe piata a telefonului hTC One A9, urmat apoi de lansarea lui hTC 10, un varf de gama care reaprinde pasiunea fanilor pentru gama de top a producatorului taiwanez, datorita design-ul sau deosebit si a caracteristicilor sale.

Haideti sa aflam impreuna ce ne ofera varful de gama al hTC pe 2016.

Aspect / Afisaj

De la esecul lui One M9, hTC a realizat ca e momentul sa-si asculte mai atent fanii, astfel ca a abordat putin diferit lansarile de smartphone-uri in ultimul an. Astfel, hTC 10 este propunerea taiwanezilor de anul acesta, in ceea ce priveste segmentul premium de smartphone iar acest lucru se vede inca de la despachetarea lui. Telefonul beneficiaza de o carcasa realizata aproape in intregime dintr-o bucata de aluminiu bine finisat si decupat. De asemenea, dispune de un sistem impecabil de apasare al butoanelor. Efectiv simti in degete atunci cand le apesi, cat de buna este constructia lor.

Cu toate ca am fost putin sceptic in ceea ce priveste acele margini ascutite ale capacului spate inainte sa il primesc in teste, deoarece credeam ca sunt menite sa mascheze grosimea reala a telefonului, mi-am schimbat total parerea despre designul carcasei, in momentul in care l-am luat pentru prima data in mana. Telefonul are un aspect placut, pare destul de suplu la cei 9 mm grosime si poate cel mai important aspect al designului sau, telefonul sta bine in mana (cantareste 161 de grame).

Ecranul multi-tactil al telefonului este protejat de un strat de sticla Gorila Glass 4, sub care se afla un panou IPS Super LCD 5 de 5.2″ in diagonala (dupa parerea mea diagonala ideala pentru ecranul unui smartphone, deoarece nu este nici prea mare, nici prea mic pentru utilizarea telefonului cu o singura mana). Afisajul beneficiaza de rezolutie 2K / Quad HD (2.560 x 1.440 pixeli) si are o densitate de 565 de pixeli per inch. Culorile sunt vii, luminozitatea ecranului este buna si contrastul adecvat, chiar daca nu discutam despre un panou AMOLED, cum e pe One A9. Vizionarea videoclipurilor de inalta rezolutie de pe YouTube va fi o adevarata incantare, astfel ca experienta multimedia va fi desavarsita, aici contribuind si cele doua difuzoare stereo: unul amplasat frontal in zona ear-piece-ului, iar cel de-al doilea in partea inferioara a telefonului, imediat langa portul USB-C.

Hardware

Despre componentele hardware ale smartphone-ului hTC 10 nu sunt prea multe de spus. Aceasta deoarece configuratia sa este similara cu ceea ce am vazut pe majoritatea telefoanelor de top lansate in prima jumatate a acestui an, si anume: procesor quad-core Snapdragon 820 de 2.15GHz cu accelerator grafic mobil Adreno 530, alaturi de care 4GB memorie RAM si 32GB spatiu intern pentru stocare fisiere (slot microSD card inclus ce permite extinderea spatiului pana la 2TB, in caz de nevoie). Aceasta configuratie face ca telefonul sa se comporte exemplar indiferent de sarcinile pe care i le dam sa le proceseze, fie ca e vorba de jocuri sau de rularea in background simultan a mai multor aplicatii. Pe perioada celor 2 saptamani de teste efectuate pe acest smartphone nu am avut probleme de lag, telefonul ruland orice aplicatie si joc foarte fluid.

In testele benchmark hTC 10 a realizat un scor de 132.083 de puncte in aplicatia AnTuTu, in timp ce in aplicatia Geekbench 3 a scos un scor de 2.286 de puncte single-core, respectiv 5.196 de puncte multi-core.

La capitolul sunet telefonul este peste ceea ce ofera multe telefoane premium anul acesta, multumita celor doua difuzoare stereo cu care el este echipat, precum si a tehnologiei de procesare audio certificata Hi-Res, a 24-bit DAC si a sistemului performant de aplificare al sunetului in castile cu care este livrat telefonul (192kHz).

Senzorul de amprente este o caracteristica, sa ii spunem noua pentru seria flagship a celor de la hTC si apreciata de toata lumea, deoarece creste nivelul de securitate a gadgetului.

Din punct de vedere al conectivitatii hTC a echipat acest smartphone cu aproape tot ce ti-ai dori: de la Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, la Bluetooth 4.2, la GPS, NFC si port USB-C, insa are si cateva minusuri, precum lipsa portului infra rosu atat de apreciat de oameni pentru utilizarea telefoanelor ca si o telecomanda TV sau lipsa radioului FM.

Software

La capitolul software avem destule noutati, iar cea mai importanta este acceea ca telefonul beneficiaza de o interfata hTC Sense noua si mult modificata pentru a satisface pretentiile celor care, de ani buni, le cer producatorilor sa renunte la a mai incarca telefoanele cu tot felul de functii software si aplicatii inutile. Asa ca, big thumbs up pentru hTC in ceea ce priveste interfata grafica, care este mult mai simplificata si mai rapida in raspuns la comenzile tactile. In plus, beneficiem de functia AirPlay, care ne permite sa stream-uim continut de pe telefonul mobil pe TV.

hTC 10 ruleaza sistemul de operare Android, versiunea 6.0 Marshmallow, si va fi compatibil pentru upgrade la Android 7.0 Nougat spre finalul acestui an, dupa spusele producatorului. Ceea ce este un alt aspect pozitiv pentru producator.

Camera

Camera foto prezenta pe hTC 10 este una performanta. Ea beneficiaza de un senzor de 12MP (1.55 microni per UltraPixel) si lentila cu unghi de deschidere f/1.8 care permite captarea de mai multa lumina, dispune de autofocus bazat pe tehnologia laser, de stabilizator de imagine optic si de blit in doua tonuri. Calitatea fotografiilor este foarte buna in conditii de luminozitate normala si mai mult decat decenta in conditii de luminozitate redusa. Important e, faptul ca fotografiile nu ies suprasaturate ca pe telefoanele Samsung insa, daca acest aspect ramane pe placul clientului, acestea pot fi editate usor cu Google Photos. Sa mai spune ca aceasta camera principala poate filma clipuri in format 4K (2.160p la 30 de cadre pe secunda si cu sunet stereo). Ce mi-a placut mie in mod deosebit la aceasta camera este rapiditatea cu care focalizeaza subiectul din cadru si faptul ca poate blura fundalul suficient de mult cat sa dea impresia ca poza a fost realizata cu un DSLR.

Aplicatia Camera dispune de functii precum HDR, Panorama, Selfies, inclusiv un mod Pro, care ne permite fotografierea RAW, mod ce va fi apreciat de fotografii amatori si profesionisti laolalta.

Mai jos aveti o galerie foto si un video sample realizat cu camera foto principala a acestui smartphone.

Baterie

Echipat cu o baterie Li-Ion incorporata in carcasa metalica (la care nu avem acces) de 3.000 mAh, telefonul ofera o autonomie de utilizare de cel putin o zi, si asta lejer. Daca nu tineti ecranul aprins prea des si nu lasati conexiunea 4G pornita pe tot parcursul zilei, sunt sanse mari ca telefonul sa fie functional si a doua zi fara a necesita incarcare. Apropo, de incarcare. Telefonul dispune de tehnologie Qualcomm Quick Charge 3.0 cu Rapid Charge si de port USB-C, ceea ce inseamna ca incarcarea se efectueaza extrem de repede si fara ca telefonul sa se incalzeasca! Bateria o puteti reincarca pana la 50% in doar 30 minute, ceea ce se traduce prin aproape o zi de utilizare.

Concluzie

Chiar daca hTC a pierdut titlul de cel mai bun smartphone in ultimii doi ani de zile, hTC 10 este dovada ca producatorul poate redobandi aceasta titulatura ascultand si punand in practica sugestiile clientilor sai, alaturi de ideile inginerilor si a designerilor companiei.

Plusuri:

Design metalic solid

Autonomia bateriei

Hardware foarte performant / utilizare fluenta

Android 6.0 aproape curat

Ecranul cu rezoutie 2K

Difuzoare stereo / calitatea sunetului este superioara

Minusuri:

Port infra rosu

Radio FM

Nu este rezistent la apa, doar la stropi si praf

hTC 10 este un pretendent serios la titlul de cel mai tare telefon in 2016, multumita designului metalic robust, al autonomiei foarte bune a bateriei, a sunetului de calitate, performanta hardware de varf si o camera foto care se ridica la nivelul asteptarilor unui astfel de gadget premium. Recomandam achizitia telefonului hTC 10 tuturor celor care sunt in cautarea unui model care aduce acel feeling (sentiment) de gadget premium atunci cand este tinut in mana, celor care isi doresc ca telefonul lor sa ‘zboare‘ cand vine vorba de experienta de utilizare si celor care s-au saturat sa alerge dupa o sursa de reincarcare a bateriei in mijlocul zilei.

hTC 10 are un pret de 3.299 lei in retail, dar poate fi achizitionat si in rate sau la abonament de la toti cei patru operatori telecom importanti locali.