X3 Soul Plus, un smartphone Allview premium, cu caracteristici fara compromis

Compania brasoveana Visual Fan a anuntat astazi lansarea pe piata, sub brandul Allview, a smartphone-ului X3 Soul Plus, care ii urmeaza modelului X3 Soul Pro. Telefonul este un model din gama gadgeturilor considerate premium, beneficiind de o carcasa metalica cu un ecran de 5.5″ Full HD si sticla 2.5D (usor curbata la margini).

X3 Soul Pro este un smartphone performant, ce vine echipat cu procesorul octa-core MediaTek Helio P10 de 1.8GHz, cu 4GB memorie RAM, 32GB spatiu intern pentru stocare fisiere, slot microSD si o baterie de 3.130 de mAh.

De asemenea, noul smartphone 4G Allview, sub gama X3 Soul, este dotat cu camere foto de 8 si 13 mega pixeli, cu acceleratorul grafic mobil Mali-T860 care permite cufundarea in mediul VR si ruleaza sistemul de operare Android 6.0 Marshmallow.

Allview anunta ca telefonul este deja disponibil pe baza de precomanda la pretul de 1.600 lei, cu livrarile incepand din data de 11 august 2016. Cei care il vor comanda din timp, vor primi si o tableta cadou, la alegere, a mai anuntat compania. (Adaugati in cosul de cumparaturi alaturi de smartphone-ul X3 Soul Plus tableta aleasa, iar in campul ”Coduri discount” introduceti codul PLUSCADOU).