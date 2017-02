Xiaomi lanseaza Redmi Pro, cu design premium si procesor deca-core

Compania chineza Xiaomi, care a crescut in cativa ani cat altele in 10 si care acum este considerata Apple-ul Chinei, a anuntat astazi lansarea pe piata a unui nou smartphone sub gama Redmi — Redmi Pro.

Noul model de telefon smart este echipat cu un procesor deca-core de la MediaTek (chipsetul Helio X25 cu acceleratorul grafic mobil Mali-T880), dispune de un ecran OLED cu diagonala de 5.5″ si rezolutie Full HD. De asemenea, telefonul Redmi Pro este dotat cu senzor pentru amprente, port USB-C, o carcasa metalica cu un design deosebit si subtire, o baterie cu capacitatea de 4.050 mAh si ruleaza sistemul de operare MIUI 8 bazat pe platforma Android 6.0 (Marshmallow).

In plus, telefonul dispune de un sistem de doua camere foto pe spate de 5 (senzor Samsung) si 13 mega pixeli (senzor Sony).

Xiaomi Redmi Pro va fi disponibil in trei variante hardware: modelele cu procesorul deca-core Helio X25 vor fi disponibile in variante de 3 si 4 GB memorie RAM + 32 / 64 / 128 GB spatiu stocare fisiere intern, iar varianta cea mai ieftina, cu chipset Helio X20, va sosi cu 3GB RAM si 32GB ROM.

Pretul pentru cel mai accesibil model este de aproximativ 205 euro, celalalte doua modele cu chip Helio X25 vor costa 230 de euro, respectiv 270 de euro.