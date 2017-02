Nexusul produs de HTC pentru Google, apare intr-o prima imagine

Mai sunt putine luni pana la debutul noilor gadgeturi Nexus si al celei mai noi versiuni de Android, versiunea Nougat, insa pana atunci avem parte de noi informatii despre unul dintre telefoanele Nexus pe care Google le va lansa anul acesta.

Cineva a avut ocazia sa vada unul din cele doua telefoane Nexus 2016, astfel ca a realizat o imagine in Photoshop care, spune autorul ei, este in proportie de 90% in conformitate cu aspectul noului telefon produs in colaborare cu hTC.

Din ceea ce se poate distinge din aceasta imagine, telefonul Nexus va imprumuta parti cheie de design de la hTC 10, varful de gama al producatorului taiwanez pe anul curent. Ba chiar, va avea si acele margini usor tesite (decupate) in partea din spate, dar vor fi ceva mai modeste. De asemenea, senzorul de amprente va fi mutat in partea din spate, la cererea celor de la Google.

hTC Nexus 2016, nume de cod Marlin, va beneficia de un ecran de 5.5″ in diagonala cu rezolutie Quad HD / 2K, de cel mai nou chipset Snapdragon quad-core de la Qualcomm, o camera foto de 12MP, va fi echipat cu o baterie de 3.450 mAh, cu 4GB memorie RAM si va rula sistemul de operare Android Nougat.

Ce parere aveti despre acest posibil design al urmatorului Nexus?

sursa