Uniunea Europeana vrea internet garantat si renunta la legea telefoanelor publice.

Accesul la serviciile de internet reprezinta o necesitate, la fel ca serviciile de gaz sau energie electrica, iar Uniunea Europeana vrea internet garantat in toate statele sale membre, taind de pe lista legea ce obliga garantarea accesului la telefoanele publice, serviciu ce nu-si mai are rostul de o perioada lunga de timp. Aceasta informatie iese la iveala datorita unui document obtinut de EurActiv, document in care Comisia Europeana ar dori sa oblige tarile membre UE sa construiasca infrastructura necesara garantarii serviciilor de internet broadband, astfel incat fiecare locuitor sa aiba dreptul legal si garantat la internet.

Faptul ca Uniunea Europeana vrea internet garantat in toate tarile membre este o veste buna pentru operatorii telecom, deoarece acestia nu vor trebui sa investeasca absolut nimic in infrastructura broadband pentru accesul la internet in zonele rurale, ci o vor face guvernele statelor membre. Astfel, in cazul nostru, guvernul Romaniei ar putea fi obligat prin lege sa garanteze accesul la internet si in zonele rurale, la preturi accesibile si calitate impusa de normele Comisiei Europene.

Conform informatiilor, legea in care Uniunea Europeana vrea internet garantat va fi discutata in luna septembrie a acestui an si, in adaugarea acesteia, Comisia Europeana va discuta si despre obiectivul de a garanta viteze gigabit la internet pentru fiecare locuitor din statele membre pana in 2025, aspect criticat de expertii in industrie, sustinand ca, acest obiectiv ar fi nerealist. Mai mult, costurile acestui proiect foarte ambitios ar putea depasi 155 de miliarde de euro.

In concluzie, ce inseamna acesta lege pentru romani? Inseamna ca fiecare locuitor va avea acces garantat la internet, indiferent ca locuieste la sat, intre munti sau in oricare alt loc in care nu exista accest la internet broadband in prezent sau deloc.

Mai mult, Comisia Europeana vrea sa impuna prin lege ca tarile membre sa ofere serviciile la un pret accesibil si la o calitate conform standardelor pe care UE le doreste Insa in Romania ramane de vazut care vor fi costurile infrastructurii, cat va dura si daca vor exista taxe noi, costuri noi care sa afecteze suplimentar buzunarele romanilor, deoarece legea intra in rand cu celelalte legi care garanteaza accesul la utilitati (apa potabila, canalizare, energie electrica, gaze, etc).