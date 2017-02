Woogie, colaborarea dintre parinti, copii si un ‘extraterestru’

Sa folosesti tehnologia in educatie intr-un mod inteligent si echilibrat este o miza importanta, in special in contextul utilizarii (cateodata chiar abuzive) a dispozitivelor mobile de tot felul si mai ales cand vine vorba de educatia copiilor.

Bogdan Coman, CEO Woogie si parinte a doi copii, a lansat un startup ce ajuta copii in diferite scopuri, cum ar fi cel educational si cel distractiv.

Woogie, un device inteligent dotat cu senzori si activare vocala, precum si o forma atragatoare pentru copii, este capabil sa invete pentru a putea interactiona si stimula apetitul copiilor pentru nou, sa raspunda curiozitatii inascute a acestora, ‘creierul’ lui folosind algoritmi de ‘artificial intelligence’ si ‘machine learning’.

Parintii pot afla la randul lor informatii, in timp chiar si despre starile emotionale ale copiilor, comunicand cu Woogie prin aplicatia mobila dedicata.

Woogie este antrenat sa lanseze noi provocari, ghicitori, jocuri interactive, folosind Speech to Text Translator (STT) precum si Text to Speech (TTS).

O prezentare a acestui alien, asa cum este promovat de creatori, puteti vizualiza pe Youtube.