Barul in care Pokemon GO si Facebook sunt interzise are ca scop incurajarea socializarii in viata reala.

Tanara generatie este dependenta de tehnologie. Dependenta de smartphone-uri, tablete, internet si toate uneltele de socializare online. Insa, datorita acestora, viata “offline” a suferit si sufera o schimbare semnificativa, dar deloc pozitiva. Insa un patron de cocktail bar a decis sa incerce sa schimbe latura aceasta a societatii dotandu-si peretii si tavanul barului cu un “scut” electronic, cunoscut si sub numele de Cusca lui Faraday. Astfel, acesta detine in prezent barul in care Pokemon GO si Facebook sunt interzise, un lucru unic in lume.

Barul in care Pokemon GO si Facebook sunt interzise se numeste Gin Tub si se afla in Hove, East Sussex, Anglia. De ce Pokemon GO si Facebook nu pot fi accesate in acest bar? Patronul spune ca astfel va incuraja socializarea in viata reala, oamenii vor discuta mai mult si nu vor mai sta pe telefoane. Mai mult, la fiecare masa se afla cate un telefon fix clasic ce poate fi utilizat pentru a comanda sau pentru a discuta cu alti oameni de la alte mese.

Datorita scutului electronic ce taie accesul semnalului la telefoane, practic, clientul nu va mai avea acces la reteaua mobila, de date si voce, dar nici la internet. Astfel, iti poti lua adio de la Pokemon GO daca planuiesti sa vanezi pokemoni, iar daca ai de gand sa faci o poza pentru Instagram, o poti face, doar ca check-in-ul il vei da dupa ce parasesti barul si semnalul la telefon revine. Experti in social media spun ca barul in care Pokemon GO si Facebook sunt interzise nu ar atrage tanara generatie.

Intrebarea noastra este: Daca ati avea un astfel de bar in orasul vostru, ati alege sa va detasati de tehnologie si sa va bucurati de iesirea cu prietenii sau ati merge la un bar normal unde puteti vana pokemoni si puteti da check-in pe Facebook?

sursa