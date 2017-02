Nokia revine pe piata de telefoane in curand. Oare nu e prea tarziu?

sursa foto: The Guardian

La un moment dat Nokia era cel mai apreciat producator de telefoane mobile si pe buna dreptate. Gadgeturile sale aveau o constructie de inalta calitate, solida si ofereau o autonomie a bateriei de cel putin 3-4 zile. In unele cazuri chiar si o saptamana de utilizare fara a necesita reincarcarea.

Odata intrati in era smartphone-ului, Nokia, in loc sa profite de momentul sau de dominatie a pietei, a decis sa ramana in sfera de influenta a Microsoft, astfel, in decursul a doar cativa ani, compania a ajuns sa isi vanda afacerea cu telefoane chiar mareului gigant american de software, in loc sa adopte sistemul de operare Android si sa ramana cel mai important producator de astfel de gadgeturi.

Acum, sub denumirea Nokia Technologies, cand clauza din contractul de vanzare a divizie de telefoane si servicii catre Microsoft expira spre finalul acestui an, finlandezii se pregatesc sa revina pe piata de smartphone cu o serie de terminale care vor rula Android. Dar, oare nu e prea tarziu?

Oare acum cand piata este suprasaturata de tot felul de modele de telefoane cu Android sau cu alt sistem de operare, cand designul lor a devenit un standard si nu o caracteristica noua incitanta pentru utilizator, oare mai poate Nokia sa schimbe ceva si sa revina in topul celor mai mari producatori de telefoane?

Redebutul companiei finlandeze se preconizeaza a avea loc undeva in ultimul trimestru al lui 2016, cu primele telefoane cu sistemul de operare Android disponibile la inceputul lui 2017.

Credeti ca Nokia va putea sa aduca ceva atat de inovator si de nou industriei de smartphone-uri, incat sa revina acolo unde ii este locul? Ceva atat de revolutionar incat sa-si atraga clienti care deja utilizeaza fie un Galaxy, ori un iPhone?