Noua consola Xbox One S starneste controverse legate de valabilitatea garantiei

La inceputul lunii August, Microsoft a lansat noua consola Xbox One S, un model imbunatatit al predecesorului Xbox One, facandu-se remarcat prin dimensiunea redusa cu pana la 40% fata de vechiul model, alaturi de imbunatatiri hardware minore ce cresc performanta cu circa 7% fata de modelul Xbox One, conform celor de la Digital Foundry.

Marea problema la noua consola Xbox One S, la fel ca la Xbox One, ramane valabilitatea garantiei, deoarece Microsoft a aplicat acelasi mecanism pe carcasa acesteia, si anume un sigiliu. Astfel, daca utilizatorul doreste sa deschida consola, ruperea sigiliului nu poate fi evitata, fapt ce poate atrage anularea garantiei.

Aplicarea unui sigiliu de garantie pe un dispozitiv este o practica interzisa prin lege in Statele Unite ale Americii, lucru ce starneste controverse destul de serioase. Practic, Microsoft incalca legea federala Magnuson-Moss din 1975, lege ce interzice producatorilor sa conditioneze garantia produselor daca clientii utilizeaza alte componente sau apeleaza la alte firme autorizate pentru repararea dispozitivului. Chiar in actul de garantie emis de Microsoft si dedicat consolelor Xbox One scrie negru pe alb ca garantia se anuleaza daca dispozitivul este desfacut, sufera modificari sau sigiliul este rupt. Ba mai mult, in actul de garantie este mentionat cu claritate faptul ca garantia devine nula daca dispozitivul este reparat de altcineva in afara de Microsoft.

Daca stam si analizam, conditiile Microsoft impuse pentru valabilitatea garantiei la noua consola Xbox One S nu sunt deloc absurde, deoarece compania nu se vede nevoita sa suporte cheltuieli suplimentare aparute in urma defectiunilor cauzate de proprii clienti, doar pentru simplul fapt ca ei vor sa-si modifice dispozitivul dupa bunul plac, modificari cum ar fi unitatea de stocare si procedura de “modding” pentru a rula jocuri piratate. Chiar si asa, aceste conditii devin nule in contextul legii federale Magnuson-Moss, deoarece orice companie trebuie sa se supuna tuturor legilor in vigoare in statul in care opereaza.

In prezent, noua consola Xbox One S este disponibila pentru achizitie in Statele Unite ale Americii. Nu avem o data cu privire la disponibilitatea acesteia pe piata din Romania, dar cu privire la valabilitatea garantiei acesteia pe piata din Europa, Microsoft isi poate aplica linistita conditiile de garantie, deoarece nu exista vreo lege ca cea din SUA, cel putin nu in Romania unde, de exemplu, orice unitate PC are chiar si 2 sigilii de garantie, iar utilizatorul isi asuma responsabilitatea pentru orice modificare efectuata.

sursa