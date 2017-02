Primul satelit echipat cu camere VR, va orbita planeta din 2017

Ca sa intelegem cat de mult a luat amploare in ultimii 2-3 de ani de zile realitatea virtuala la nivel global, aflati ca, din 2017, vom avea pe orbita primul satelit care are ca scop inregistrarea si emiterea de imagini in direct la un unghi de 360 de grade din spatiul cosmic.

SpaceVR, un startup american originar din California, vrea ca odata cu lansarea acestui satelit echipat cu camere VR pe orbita, sa poata vinde oamenilor continut VR care sa creeze impresia de plutire in spatiu prin intermediul unei casti de realitate virtuala.

SpaceVR in parteneriat cu NanoRacks, vor lansa anul viitor in spatiu acest satelit echipat cu tehnologie VR, cu ajutorul rachetei SpaceX Falcon 9, proprietatea antreprenorului Elon Musk, care detine si compania Tesla Motors.

Printre pionierii realitatii virtuale se numara companii mari precum Google (DayDream), Facebook (Oculus), Samsung (Gear VR), HTC (Vive), Sony (PlayStation VR) si urmeaza sa se implice in acest segment de piata si firme precum Apple, care, deocamdata nu vede aceasta nisa a fi una suficient de profitabila in acest moment.