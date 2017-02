BlackFriday, acest efect placebo al retailului romanesc

Promotiile si super ofertele anuntate saptamana de saptamana de catre retailerii din Romania, au acelasi efect ca si atunci cand iei o pastila din zahar pentru durerile de cap, spunandu-ti-se in schimb ca ai primit o pastila pentru dureri nevralgice. Adica, ni se induce ideea de reducere de pret, desi reducerea nu e tocmai reducere sau daca intr-adevar este, deobicei ea vine din partea producatorului si nu din partea magazinelor de retail. Cam acesta este modul de utilizare al etichetelor “promotie”, “oferta”, “mega reducere” s.a.m.d, in Romania. Sa va dau un exemplu concret.

Saptamana aceasta Altex a lansat o noua mare campanie BlackFriday (de vara), si-am zis sa arunc un ochi pe noua lor oferta, ca poate gasesc ceva ce am nevoie, cum ar fi un microSD card cu adaptor pentru a putea fi utilizat pe smartphone si aparatul foto. Ajungand pe pagina produsului Sandisk micro SDHC 32GB clasa 10 din oferta Altex de BlackFriday si vazand pretul, mi-a trecut prin cap sa verific acest pret si la alti retaileri (emag). Astfel, am constatat, cu stupoare, ca produsul e chiar mai scump la Altex, cu toate ca magazinul isi promoveaza preturile ca fiind “cel mai mic pret din Romania”.

Mi-am zis in gand ca o fi o scapare sau e vorba doar de un produs, asa ca am luat la intamplare alte cateva produse din lista Altex de BlackFriday, ca sa ajung sa constat ca niciunul dintre produsele pe care le vedeti mai jos (in capturile de ecran), preturile nu sunt mai mici ca la restul retailerilor, ci dimpotriva, ele sunt cel mult egale cu ale concurentei, desi produsele se afla intr-o mare campanie intitulata “Vinerea neagra de vara” la Altex.

Practic, reducerile din asa-zisul BlackFriday de vara de la Altex sunt de fapt reduceri oferite de producatori, si in niciun caz discount oferit de magazin (aici ma refer strict la produsele pe care eu le-am verificat la intamplare si comparat cu oferta altor retaileri).

Mare atentie cand va sar in ochi pe internet ori primiti pe email astfel de promotii si oferte de reduceri de pret, verificati de doua ori si in mai multe locuri pretul, astfel evitati sa platiti acelasi pret, sau in unele cazuri mai multi bani pe ceva ce este “ambalat” ca aflandu-se intr-o mare campanie de reduceri, in cazul de fata — BlackFriday.

Va recomandam multa rabdare atunci cand faceti cumparaturi online, iar pe langa comparatiile de pret cu ceilalti retaileri de la noi, incercati sa vedeti si ofertele unor magazine precum eBay, Amazon, ca cine stie, poate gasiti o oferta si mai buna, mai ales, ca acum tot ce e achizitionat in interiorul Uniunii Europene, nu mai trece prin vama, ci iti este livrat direct la usa casei.