ZenWatch 3, va fi un smartwatch din metal si cadran rotund

Asus pregateste lansarea pe piata a unui nou smartwatch, de aceasta data cu cadran rotund conform autoritatii de certificare a produselor electronice FCC, din Statele Unite.

Noul model de smartwatch ZenWatch va purta denumirea ZenWatch 3, numar de model W1503Q, si va fi construit in intregime din otel inoxidabil. Intr-o imagine publicata de autoritatea americana, se sugereaza, ca ceasul ar putea beneficia de tehnologie de incarcare rapida (+5Volti/2A, 10W). In plus, este de asteptat ca noul procesor pentru ceasuri smart de la Qualcomm, sa fie integrat in noul ZenWatch 3, ceea ce inseamna ca gadgetul va fi ceva mai subtire si mai usor.

Asus prefera platforma Android Wear a celor de la Google, astfel ca e de asteptat ca ZenWatch 3 sa ruleze Android Wear 2.0.

Asteptam cu interes anuntul oficial al producatorului in acest sens, asta daca nu cumva vor aparea alte scurgeri de informatii pana la debutul IFA 2016 Berlin, eveniment ce debuteaza pe 1 septembrie, in Germania.

