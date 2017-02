Furtul de masini smart poate deveni o joaca de copii, datorita securitatii precare

Furtul de masini smart, atractia hacker-ilor

Cu totii stim ca o masina poate fi furata folosind o banala ranga cu care se forteaza usa, iar odata ce ai intrat in masina poti conecta firele si masina porneste fara a avea nevoie de cheie. Insa tehnica aceasta functioneaza mai bine pe masini mai vechi. Dar, odata cu debutul masinilor smart, apare o noua tehnica de spargere a autovehiculelor, care consta in utilizarea unui laptop.

Teoretic, un hacker ar putea utiliza un laptop pentru a porni o masina, prin simpla conectare la sistemul electronic al masinii. Evident, pana acolo necesita deschiderea usii, lucru ce poate fi facut prin recrearea unor semnale radio ce tin loc de telecomanda.

In statul american Houston, un grup de hackeri a fost arestat pentru furtul a peste 30 de masini Jeep intr-o perioada de 6 luni, acestia utilizand tehnici similare cu cele mentionate mai devreme.

Fiat Chrysler Automobiles, compania “mama” care detine marca Jeep, investigheaza peste 100 de furturi in care au fost folosite asemenea metode avansate. Hackerii au si demonstrat ca pot controla de la distanta un Jeep Cherokee, permitandu-le, teoretic, sa opreasca motorul sau sa anuleze franele in timp ce masina se afla in miscare. Suna infricosator, insa aceasta bresa de securitate exista, ca drept dovada ca Fiat Chrysler Automobiles a rechemat incepand de anul trecut peste 1,4 milioane de autovehicule.

Furtul de masini prin tehnologii avansate nu se opreste aici. Cercetatorii de la Universitatea din Birmingham, Marea Britanie, au descoperit o bresa de securitate uriasa ce afecteaza aproape fiecare masina din grupul Volkswagen fabricata inca din 1995. Acestia au folosit ingineria inversa in sistemul de securitate al Volkswagen si au descoperit doar 4 cifruri criptografice la 100 de milioane de masini. Astfel, hackerii pot folosi laptop-ul si cateva mici gadget-uri pentru a intercepta aceste cifrurile transmise de telecomanda catre masina. Dupa ce vor intercepta cifrul criptografic al telecomenzii, acestia il vor combina cu unul din cele 4 cifruri criptografice si astfel vor reusi sa creeze o dublura a telecomenzii. Mai mult, hacker-ul poate intercepta semnalul chiar si de la o distanta de 100 de metri. Vesti bune par sa fie pentru masinile noi, cum ar fi Golf 7, unde cifrurile criptografice sunt unice la fiecare masina.

Cu cat tehnologia avanseaza mai mult, masinile devin tot mai dependente de sisteme eletronice, de dotari de ultima generatie (Wi-Fi, 4G, Bluetooth), dar in principal de software, iar asta le face vulnerabile la atacuri de la distanta la fel ca si un calculator, astfel incat furtul de masini va deveni o joaca de copii pentru hackeri. Marii producatori de autovehicule se vad nevoiti sa investesc in sisteme de protectie, criptare si securitate a datelor transmise de aceste masini inteligente.

Imaginati-va un scenariu in care plecati intr-o astfel de masina smart la lucru, iar pe drum va treziti ca masina nu va mai raspunde la comenzi, astfel ca in loc sa ajungeti la destinatia dorita sunteti plimbati de un astfel de hacker spre propriul sau interes ori amuzament. Acest exemplu este doar unul din scenariile fericite. Imaginati-va ce s-ar putea intampla daca o astfel de persoana are intentii rele, de razbunare.

