Reduceri consistente prin campania Back to School a celor de la Gearbest

Gearbest – Reduceri consistente prin campania Back to School

A mai ramas doar o luna pana cand copiii se vor intoarce la scoala, iar asta inseamna ca in curand parintii vor incepe cumparaturile de rechizite, haine si… gadget-uri, deoarece acestea au intrat si ele pe lista “starter kit” pentru scoala, iar asta nu poate decat sa-i bucure pe cei mici. Asadar, Gearbest anunta reduceri consistente prin campania Back to School, campanie ce are loc intre 16 august si 19 august.

Gearbest este un retailer din China, iar ofertele puse la dispozitie sunt absolut atractive, deseori oferind reduceri fulger (perioada scurta de timp), unde poti achizitiona smartphone-uri puternice la preturi de sub 200$. Practic, astfel de reduceri au loc in fiecare zi la cateva smartphone-uri, tablete si alte gadget-uri, insa reducerile sunt aplicate in limita unui stoc disponibil special pentru reduceri, deci trebuie sa fii pe faza si sa vanezi reducerile.

Insa de pe 16 August, noi reduceri consistente prin campania Back to School isi fac aparitia, de data asta mult mai consistente decat obisnuitele reduceri ce au loc pe Gearbest. Campania Back to School consta in 4 valuri de reduceri, fiecare avand un mecanism diferit.

Primul val de reduceri consistente prin campania Back to School consta in acordarea de cupoane de reduceri prin distribuirea paginii cu produsul respectiv pe retelele de socializare. Odata distribuit, cuponul este afisat si-l poti folosi pentru aplicarea reducerii pe acel produs. Unele reduceri sunt si de 50% si au loc in perioada 16 august si 17 august.

Al 2-lea val de reduceri este unul ce necesita multa atentie, deoarece Gearbest va selectiona 8 produse electronice ce pot fi achizitionate la doar 1$, in fiecare zi fiind disponibile produse diferite. Evident, acestea pot fi achizitionate in limita stocului alocat exclusiv campaniei Back to School de catre retailer.

Al 3-lea val vizeaza multe categorii de produse, de la electronice (smartphone-uri, tablete, smartwatch-uri, drone, aparat de barbierit, etc), pana la articole destinate pasionatilor de drumetii si nu numai. Astfel de reduceri pornesc de la 17% si ajung pana la 60%.

Al 4-lea si ultimul val de reduceri consistente prin campania Back to School consta in produse ce pornesc de la pretul de 0.99$, cum ar fi cititoare microSD, incarcatoare universale pentru smartphone-uri, incarcatoare cu multiple porturi USB pentru masina, folii de protectie pentru diferite smartphone-uri si multe alte accesorii.

O parte din reducerile respective le puteti consulta pe pagina dedicata campaniei Back to School de pe site-ul Gearbest, unde va puteti face deja cateva planuri de achizitie inainte de startul campaniei.