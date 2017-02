Cubot Max, un phablet 4G bine echipat la un pret de doar 129$

Cubot Max – Phablet 4G puternic si accesibil

Phablet-urile sunt ideale pentru cei ce vor sa aiba la indemana un dispozitiv care sa ofere o senzatie interesanta si un confort mai ridicat in a lucra, in special in a citi, scrie, viziona filme, clipuri sau alte lucruri de divertisment, asta deoarece diagonala ecranului este foarte mare. Un astfel de exemplu este Cubot Max, un phablet 4G cu diagonala de 6 inch, insa este un terminal puternic, iar pretul este foarte atractiv. In plus, producatorii chinezi au dovedit in ultimii ani ca pot produce terminale foarte interesante pentru zona gadgeturilor accesibile.

Cubot Max are o diagonala de 6 inch cu rezolutie HD (1280 x 720 pixeli), CPU Mediatek MTK6753 octa-core de 1,3GHz, 3GB memorie RAM, 32GB memorie interna (slot microSD disponibil, suporta maxim 128GB), o camera foto frontala de 1,3MP (prin interlopare ajungand la 5MP), alaturi de o camera foto pe spate de 8 megapixeli (ajungand la 13MP prin interpolare) si dotat cu flash LED. Bateria acestui terminal are o capacitate de 4100mAh. Phablet-ul ruleaza Android 6.0 Marshmallow, iar la capitolul conectivitate, terminalul dispune de Bluetooth 4.0, doua sloturi SIM (dual standby) 4G, port micro-USB, slot microSD si GPS.

Pretul acestui phablet este de doar 129,99$ (50$ discount, pret initial 179.99$) si poate fi achizitionat de pe site-ul partenerului nostru chinez – Gearbest, oferta fiind disponibila pana pe data de 25 August 2016. Cubot Max este o alegere buna, dat fiind faptul ca in prezent exista foarte putine phablet-uri de 6 inch cu pret sub 180 de dolari si specificatii hardware peste medie.