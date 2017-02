Moto G4 si Moto G4 Plus oficial disponibile in Romania [Galerie foto eveniment]

In cadrul unui eveniment cu presa gazduit de Andi Moisescu, ce a avut loc aseara la Point, in Bucuresti, Lenovo a anuntat lansarea telefoanelor Moto G4 si Moto G4 Plus pe piata romaneasca.

Cea de-a patra generatie de smartphone Moto G este mai subtire si vine dotat cu un ecran Full HD de 5.5″ in diagonala si o camera principala de 13 mega pixeli. Telefonul mai dispune de o baterie de 3.000 mAh si tehnologie TurboPower (6 ore de utilizare dupa doar 15 minute de incarcare), de procesorul octa-core Snapdragon 617, 2 GB memorie RAM si 16 / 32 GB ROM (memorie interna).

Seria Moto G este construita pentru a oferi functionalitate apropiata de cea de top la un pret mai accesibil utilizatorilor de smartphone-uri cu Android.

Noul Lenovo Moto G4 este disponibil in magazinele fizice Orange din toata tara si online pe pagina operatorului la 19 euro alaturi de abonamentul Orange Me 25 sau la pret intreg de 209 euro (TVA inclus).

Ambele modele ar putea primi un upgrade la Android O, in 2017, conform unor informatii scurse pe Internet nu cu mult timp in urma.

Specificații tehnice și caracteristici:

Sistem de operare Android™ 6.0.1, Marshmallow Arhitectura sistemului/Procesor Motorola Mobile Computing System, include un procesor Qualcomm® Snapdragon™ 617 octa-core processor de până la 1.5 GHz cu 550 MHz Adreno 405 GPU Memoria (RAM) 2 GB Memoria (ROM) 16 GB memorie internă, suportă³ card extern de memorie microSD de până la 128 GB Dimensiuni Înălțime: 153 mm Lățime: 76,6 mm Grosime: 7,9 mm până la 9,8 mm Greutate 155g Ecran 5.5″ 1080p Full HD (1920 x 1080) 401 ppi Baterie 3000 mAh TurboPower™ (încărcătorul se comercializează separat) pentru 6 ore de baterie obținute în 15 minute de încărcare¹ Protecție împotriva apei Nano-înveliș impermeabil² Rețele 4G LTE (Cat 4) UMTS / HSPA+ GSM / EDGE Lungime de bandă (în funcție de model) Moto G – XT1622 GSM / GPRS / EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) UMTS / HSPA+ (850, 900, 1900, 2100 MHz) 4G LTE (B1, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 28, 40) Acoperirea variază în funcție de model, țară și utilizator. Card SIM Micro-SIM, nano-SIM cu adaptor inclus (disponibil în anumite regiuni) Dual-SIM disponibil în anumite regiuni Camera Principală 13 MP ƒ / 2.0 aperture LED flash dual cu echilibrarea culorilor Modul profesional Captură Rapidă Cea mai bună captură Apasă (oriunde) pentru a face fotografia Zoom digital 4X Modul rafală Auto HDR Panoramă Trage pentru a focaliza și pentru a regla expunerea Stabilizare video Rezoluție video de 1080p HD (30 fps) Video în Slow Motion Camera Frontală 5 MP ƒ / 2.2 aperture Obiectiv Wide-Angle Display flash Google Photos Doi ani de stocare la calitatea originală Conectivitate Micro USB, Jack 3.5 mm Tehnologie Bluetooth® Versiunea Bluetooth 4.2 LE Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz + 5 GHz) Difuzoare/Microfoane Difuzor frontal 2 microfoane Captură Video 1080p (30 fps) Servicii de localizare A-GPS Senzori Accelerometru Giroscop Lumină ambientală Culori de bază Alb sau negru

(Au contribuit: Alexandra Tudorache – foto / Florin Popovici – text si editare)