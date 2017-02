Huawei anunta G9 Plus, un smartphone metalic cu procesor octa-core

Huawei a anuntat astazi de dimineata un nou smartphone in Asia, telefonul poarta denumirea G9 Plus si face parte din seria modelelor Huawei de nivel mediu ca pret si caracteristici.

Huawei G9 Plus dispune de un design frumos si in intregime metalic, masoara numai 7.3mm grosime si 160 de grame. Smartphone-ul este echipat cu procesorul octa-core Snapdragon 625, cu 3 GB memorie RAM si 32 GB memorie ROM (interna) ce poate fi extinsa pana la 128 GB prin slotul micro SD.

De asemenea, Huawei G9 Plus este dotat cu un senzor pentru amprente, cu doua camere foto de 8 si 16 mega pixeli, cea din urma beneficiind de autofocus, stabilizator de imagine optic si capabilitatea de a filma in format 4K la 30 de cadre pe secunda.

Bateria acestui smartphone este incorporata si are o capacitate de 3.340 mAh. Telefonul ruleaza sistemul de operare Android 6.0 cu interfata Emotion UI 4.1 peste si dispune de conectivitate Wi-Fi, Bluetooth 4.1, port USB-C, jack audio de 3.5mm si tehnologie audio DTS.

Huawei G9 Plus are un pret de aproximativ 320 de Euro si este deocamdata disponibil numai in Asia.