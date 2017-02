Tabletele Chuwi, ieftine si perfecte pentru elevii la prima experienta cu un asemenea gadget

Tabletele Chuwi, un portofoliu ce porneste de la doar 79$

Tabletele reprezinta un gadget foarte util pentru cei care vor productivitate mai sporita pe un ecran generos si o portabilitate la un alt nivel fata de un laptop, de exemplu. Dotarile hardware difera foarte mult, in functie si de brand. Insa, tabletele Chuwi sunt cateva gadget-uri unde dotarile hardware sunt decente, iar pretul este foarte accesibil, pornind de la doar 79$ (~310 lei). Acestea sunt disponibile la Gearbest, prin intermediul campaniei Back to School (inapoi la scoala). Astfel, acestea sunt ideale pentru copiii care incep scoala toamna aceasta, mai ales ca sunt foarte ieftine.

Tabletele sunt produse de compania chineza Chuwi, acestia intrand pe piata de tablete in anul 2012, facandu-si debutul cu o tableta cu CPU dual-core. Insa tabletele Chuwi din prezent sunt adaptate noilor cerinte de pe piata, venind cu dual OS (sistem de operare Windows 10 + Remix OS Android 5.1 Lollipop), ecran fullHD, procesoare Intel Atom a 8-a generatie si chiar tastatura fizica inclusa.

De exemplu, tableta Chuwi Hi8 Pro vine cu un ecran de 8 inch si rezolutie de 1920×1200 pixeli, CPU quad-core Intel Atom de 1.44Ghz (turbo pana la 1.84GHz), 2GB memorie RAM, 32GB ROM, dispune de dual OS (Windows 10 + Remix OS), conectivitate USB Type-C, port HDMI ce ofera la iesire rezolutii pana la 4K, slot microSD, Bluetooth 4.0 si o baterie de 4000mAh. Pretul? Doar 79$.

Printre tabletele Chuwi se afla si modelul VI10 Plus, un model mai mare care vine si cu tastatura fizica integrata. Tableta are o diagonala de 10.8 inch si rezolutie 1920×1280 pixeli, un CPU Intel Atom quad-core de 1.44GHz (turbo pana la 1.84GHz), 2GB RAM, 32GB memorie interna (slot microSD disponibil), conectivitate USB Type-C, port HDMI, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, ruleaza sistemul de operare Remix OS bazat pe Android 5.1 Lollipop si are o baterie de 8400mAh. Pretul este de 129,99$ (aprox 510 lei).

Preturile la tabletele Chuwi sunt foarte accesibile, iar dotarile hardware sunt decente. Gearbest gazduieste un “Flash Sale” dedicat tabletelor Chuwi, punand la dispozitie, cu ocazia campaniei Back to School (perioada 15-22 August), o pagina dedicata acestora, unde puteti vedea mai multe modele de tablete, dar si accesorii care va ajuta sa utilizati gadget-ul la adevaratul lui potential, dar si in interesul de a obtine o productivitate cat mai buna.