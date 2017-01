Alcatel Idol 4 Review – Un smartphone accesibil, echipat pentru realitatea virtuala

Alcatel Idol 4 Review.

Pana nu demult Alcatel lansa numai gadgeturi foarte accesibile ca pret pe zona de smartphone, insa in ultimii doi ani de zile, acestia au ridicat stacheta destul de mult. Anul acesta compania a lansat pe piata ceea ce se numeste Alcatel Idol 4 si Idol 4S, doua telefoane frumoase orientate catre segmentul multimedia, care vin la pachet cu o serie de accesorii foarte interesante, printre care o casca VR, o pereche de casti JBL, folie pentru protectia ecranului si o husa transparenta care sa protejeze spatele si marginile telefonului. De cele mai multe ori, astfel de accesorii nu sunt oferite gratuit, ci sunt comercializate separat!

Noi am testat de curand modelul Idol 4, varianta mai ieftina si ceva mai slab echipata hardware, insa la fel de interesanta ca si modelul de top, Idol 4S, deoarece are multe lucruri de oferit, inclusiv ambalajul este unul neobisnuit.

Haideti, sa vedem ce ne propune Alcatel in 2016, pentru zona de smartphone.

Aspect / Afisaj

Anuntate inca din luna februarie a lui 2016, noile modele Idol 4 si Idol 4S, abia incep sa-si faca aparitia pe piata globala. Mentionam ca modelul Idol 4 testat de noi este un prototip si nu un model comercial. Cu aceasta ocazie tinem sa ii multumim lui Dan Romescu, pentru ca ne-a pus la dispozitie acest gadget si accesoriile sale.

Alcatel Idol 4 este un smartphone ce are la baza un design reversibil si foarte placut ochiului, cu margini usor rotunjite si o rama ce imita metalul pe margini (material plastic), designul sau ne aminteste de Galaxy S6 Edge. Carcasa este construita din sticla sub care Alcatel a adaugat o textura interesanta, ce reflecta lumina in asa fel incat ofera senzatia de miscare in jurul logo-ului Alcatel. Butoanele sunt construite tot din material plastic, dar calitatea lor sunt peste medie si se apasa bine. In partea laterala dreapta cum privim la ecran regasim butonul Boom, care nu e tocmai ideal amplasat, deoarece este pozitionat in pozitiona unde, deobicei, se afla butonul Power. Imediat langa acest buton Boom, se afla slotul pentru SIM si microSD, iar deasupra se afla butonul de volum +/-. In partea laterala stanga gasim amplasat butonul de Power, despre care va spuneam mai sus ca nu e tocmai ideal amplasat. In partea de sus se afla jack-ul audio de 3.5mm si un microfon pentru anularea zgomotului de fundal, in timp ce in partea de jos se afla portul micro USB si un alt microfon pentru apelurile telefonice. Tot la extremitati se afla pozitionate si difuzoarele, doua la numar (unul sus, altul jos), stereo. Masurand numai 7.1 mm grosime si doar 135 de grame, Idol 4 ofera o usurinta mare in utilizare si manevrarea sa cu o singura mana.

Ecranul multi-tactil (10 puncte) al telefonului masoara 5.2″ in diagonala si beneficiaza de rezolutie Full HD (1.920 x 1.080 pixeli), ceea ce inseamna ca are o densitate de 424 pixeli per inch. Afisajul este de tip LTPS IPS LCD si reda foarte bine culorile, in special cand vine vorba de continutul video.

Hardware

Din punct de vedere hardware Alcatel Idol 4 este echipat cu procesorul octa-core Snapdragon 617 si vine cu 2 sau 3 GB memorie RAM (noi am avut in teste modelul cu 2 GB RAM) si 16 GB spatiu intern, pentru stocare fisiere. De asemenea, beneficiaza de acceleratorul grafic mobil Adreno 405, astfel ca jocurile ruleaza mai mult decat decent pe acest model de smartphone.

In testele benchmark a realizat un scor de 46.333 puncte in aplicatia AnTuTu, respectiv 723 puncte single-core si 3.065 puncte multi-core in aplicatia Geekbench 3.

Din punct de vedere al conectivitatii Idol 4 dispune de cam tot ce ai nevoie in ziua de azi de la un smartphone: Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, micro USB 2.0, NFC, radio FM si GPS.

Sunetul redat de cele doua difuzoare stereo amplasate strategic este peste media sunetului scos de telefoanele din zona telefoanelor de nivel mediu. Ba chiar, bate calitatea sunetului redat de anumite telefoane de top. Mai jos aveti si un sample video de la testarea difuzoarelor.

Software

Alcatel livreaza acest smartphone cu sistemul de operare Android 6.0 (Marshmallow) si cu o oarecare customizare a interfetei grafice. Telefonul este pregatit pentru a raspunde comenzilor butonului Boom, buton care are mai multe intrebuintari: poti fotografia sau poate trezi telefonul din modul standby si pentru a-l sincroniza cu casca VR, inclusa in pachet.

Telefonul vine de asemenea cu o serie de aplicatii gata preinstalate: Tizr Lifecasting (live stream video), AVG Antivirus, Deezer, Facebook, Instagram, Littlstar, Shazam, Twitter, WhatsApp, WPS Office, Xender File Transfer, dar si o serie de aplicatii ale Alcatel, precum Boost (optimizare hardware), Compass, User Care (ghiduri si tutoriale de utilizare), VR Launcher si VR Store, pentru accesul la continutul VR necesar castii oferite gratuit la achizitionarea telefonului.

Camera

Dotat cu o camera principala de 13MP si lentila cu unghi f/2.0 pe spate, telefonul reuseste sa capteze fotografii la o calitate buna (4.160 x 3.210 pixeli) pentru un telefon de nivel mediu. Dupa cum puteti observa, din fotografiile realizate cu acest senzor de 13 mega pixeli, culorile sunt apropiate de realitate si nu sunt suprasaturate cum se intampla pe alte telefoane si camerele lor. Nivelul detaliului captat de aceasta camera este ok, insa nu reuseste sa se descurce prea bine in mediile unde luminozitatea este redusa. Camera mai dispune de autofocus, de un blit LED in doua tonuri, functia panorama, HDR si detectarea fetei in poze. Videolipurile sunt realizate la rezolutie maxima de 1.080p la 30 de cadre pe secunda.

Pe partea din fata avem o camera foto cu senzor de 8MP, ce poate reda continut video in conferinte la rezolutie Full HD.

Mai jos aveti o galerie foto si un video sample al camerei principale.

Bateria

Alcatel a echipat Idol 4 cu o baterie de 2.610 mAh, care ofera pana la o zi de folosire, doar daca nu exagerati cu utilizarea telefonului pe parcursul ei. Avand in vedere ca poate fi utilizat pentru imersiune in mediul VR, telefonul fiind utilizat drept ecran pentru casca VR, ne-am fi asteptat ca bateria sa aiba o capacitate ceva mai mare, insa Alcatel a considerat ca e mai important ca telefonul sa fie cat mai subtire. Incarcarea baterie de la 0 la 100 se efectueaza in ceva mai mult de o ora, ceea ce nu e rau deloc.

Concluzie

Alcatel Idol 4 este un telefon destinat clientului din zona de nivel mediu cand vine vorba de pretul acestor gadgeturi, iar pentru un astfel de buget Idol 4 ofera foarte multe lucruri interesante. De la cele doua difuzoare stereo amplasate frontal, la aspectul elegant, o sumedenie de accesorii incluse gratuit in pachetul in care este livrat, printre care se numara si casca VR care iti ofera posibilitatea de a accesa realitatea virtuala (poate cea mai in voga tehnologie in acest moment).

Plusuri:

casca de realitate virtuala

husa si folia de ecran pentru protectie

castile JBL

design frumos si elegant

difuzoare stereo frontale

raportul calitate / pret

Minusuri:

amplasarea tastei Boom in locul unde ar trebui sa fie tasta Power

capacitatea baterie ar fi putut fi mai mare

Telefonul nu este deocamdata prezent pe piata romaneasca, insa vom actualiza acest review cu pretul lui atunci cand Alcatel Idol 4 va intra in oferta operatorilor telecom si la retaileri.

Update: Pachetul care include telefonul si casca VR, se gaseste in oferta magazinelor de retail romanesti la un pret redus de sabartori de 1.299 lei.