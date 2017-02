Xiaomi Mi Notebook Air 12, disponibil la precomanda pe Gearbest

Xiaomi Mi Notebook Air 12, disponibil pentru precomanda

La sfarsitul lunii Iulie, compania chineza Xiaomi a anuntat primele laptop-uri: Mi Notebok Air 12 si Mi Notebook Air 13, doua modele ce difera cel mai mult la capitolul hardware, dar evident si la pret. Xiaomi si-a castigat un loc foarte bun pe segmentul de smartphone-uri, iar strategia de a intra si pe segmentul de notebook-uri pare, credem noi, o tactica ambitioasa si optimista, principalul concurent vizat de Xiaomi fiind Macbook-ul de la Apple. Vor reusi sa castige teren in fata celor de la Apple? Ramane de vazut.

Design-ul notebook-urilor este minimalist, atent realizat, iar constructia este din metal si ecranul este acoperit in intregime cu sticla foarte rezistenta, inclusiv marginile. Mai mult, ecranul are in dotare tehnologia anti-reflexie, iar tastatura este iluminata, perfecta pentru utilizarea laptop-ului pe timp de noapte.

Xiaomi Mi Notebook Air 12 este modelul mai mic, cu ecran IPS de 12.5 inch, rezolutie 1080p, procesor dual-core Intel Core M3-6Y30, GPU integrat, 4GB memorie RAM, memorie SSD de 128GB, o camera frontala de 1 megapixel si ruleaza Windows 10. Are o grosime de 12,9mm si cantareste 1,07kg. Conectivitate: un port USB Type-C, un port USB 3.0 un port HDMI, un jack audio de 3,5mm si Bluetooth 4.1. Incarcarea se face prin portul USB Type-C si poate incarca bateria pana la 50% in doar 30 de minute, autonomia bateriei fiind de pana la 11 ore si jumatate.

Modelul superior, Mi Notebook Air 13 are un ecran de 13,3 inch cu rezolutie 1080p, procesor Intel Core i5-6200U de 2.3GHz (turbo pana la 2.7GHz), GPU nVidia GeForce 940MX de 1GB GDDR5, 8GB memorie RAM DDR4, 256GB memorie interna de tip SSD, iar la capitolul conectivitate este la fel ca modelul mai mic, insa are doua porturi USB 3.0. Fiind mai puternic, autonomia bateriei este mai mica cu doua ore fata de modelul de 12 inch.

Laptop-ul Xiaomi Mi Notebook Air 12 este disponibil la precomanda prin oferta retailer-ului Gearbest. Modelul de 12 inch are un pret de 617,99$, iar precomenzile vor lua sfarsit pe data de 11 Septembrie, urmand a fi livrate incepand cu data de 13 Septembrie. Modelul de 13 inch inca nu este disponibil prin Gearbest, dar va urma in curand.