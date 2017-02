Lista telefoanelor Xperia care primesc actualizare Nougat

Compania japoneza Sony a publicat lista telefoanelor Xperia care primesc actualizare Nougat, noua versiune Android. Este practic a 3-a companie care face un anunt cu privire la disponibilitatea noului Android pe terminalele proprii, dupa HTC care a confirmat ca 3 dintre terminalele sale vor primi Android 7.0 (Nougat), alaturi de Samsung care a precizat ca noul Android isi va face aparitia pe Note 7 in 2-3 luni. In prezent, noua actualizare Android 7.0 este deja distribuita anumitor posesori de telefoane Nexus.

Asadar, mai jos aveti lista telefoanelor Xperia care primesc actualizare Nougat:

Xperia Z3+

Xperia Z5

Xperia Z5 Compact

Xperia Z5 Premium

Xperia X

Xperia XA

Xperia XA Ultra

Xeria X Performance

De precizat este ca si Xperia Z4 Tablet va beneficia de noua actualizare Android 7.0 Nougat. Cat despre perioada in care aceste vor beneficia, este cu greu sa aproximam, deoarece, in cazul modelelor codate in retelele telecom, distribuirea actualizarii software se va face mult mai greu, asa cum ne-am obisnuit.