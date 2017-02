Technics Grand Class SL-1200G, noul pick-up direct-drive al producatorului

Cu toate ca suntem in 2016, pick-up-urile inca au priza la public, in special printre DJ si amatorii care prefera sa asculte muzica preferata de pe viniluri. Dupa cum bine stim, calitatea sunetului redat de un vinil este in continuare peste ceea ce ofera un fisiere audio (mp3, wav, etc), un cd sau din alte surse.

Astfel, producatorul de echipamente audio Technics detinut de grupul Panasonic, a anuntat astazi lansarea pe piata a noului pick-up direc-drive Technics Grand Class SL-1200G. Acest model este continuatorul pick-up-ului Grand Class SL-1200GAE, produs si lansat in editie limitata cu ocazia aniversarii a 50 de ani de la infiintarea marcii Technics, stoc deja vandut integral.

„Numeroasele recenzii favorabile impresionante pe care le-a avut modelul SL-1200GAE din partea presei internaționale de specialitate au confirmat performanțele audio incredibile ale acestuia precum și meticulozitatea cu care a fost fabricat acest produs excepţional”, a declarat Frank Balzuweit, Panasonic European Product Manager pentru Technics. „Ca urmare a cererii extrem de mari pentru modelul SL-1200GAE ediție limitată, ne simțim obligați să venim în întâmpinarea clienților care nu au reușit să-l achiziționeze și care își doresc cea mai bună experiență audio, oferindu-le modelul SL-1200G”, a adăugat acesta.

SL-1200G va livra, din luna octombrie 2016, aceeași calitate premium a sunetului precum cea oferită de modelul aniversar SL1200GAE. Noul model va fi comercializat în ediție nelimitată, astfel încât toți audiofilii dornici să redescopere şi să experimenteze emoția sonoră unică a discurilor de vinil analogice.

Modelul SL-1200G are o construcție în trei straturi care constă într-un platan rigid solid din alamă şi din aluminiu turnat sub presiune şi garnitură fonoabsorbantă care acoperă întreaga suprafaţă de dedesubt. În acest fel se elimină rezonanţa inutilă, obținându-se o rigiditate ridicată şi amortizarea vibraţiilor. Stabilitatea de rotaţie lină şi masa inerţială depăşesc chiar şi valorile modelului Technics SP-10MK2, pick-up-ul standard direct-drive utilizat în trecut în întreaga lume de către staţiile de radiodifuziune.

Depăşirea problemelor analogice din trecut

În cazul pick-up-urilor analogice obişnuite, calitatea sunetului era afectată de mici vibraţii ale motorului şi de fluctuaţii ale vitezei de rotaţie, cunoscute sub numele de „trepidaţie”. Prin combinarea cunoştinţelor şi a expertizei acumulate ca pionier al pick-up-urilor direct-drive, modelul SL-1200G poate elimina acest efect de „trepidaţie” prin intermediul unui motor direct-drive de concept nou fără miez de fier. Orice eventuale vibraţii imperceptibile ale motorului au ajuns să fie evitate şi mai mult datorită senzorilor de poziţionare rotativi de înaltă precizie, ghidaţi de un sistem controlat de un microprocesor.

Modelul SL-1200G îşi propune să ofere cel mai uniform control posibil al rotaţiilor prin utilizarea unui codificator la baza motorului care detectează precis unghiul de rotaţie.

Mai mult decât atât, construcţia cu două rotoare reduce presiunea de contact, menţinând totodată un cuplu ridicat şi limitează, de asemenea, vibraţiile extrem de mici din timpul rotaţiei. În acest fel, este posibilă reproducerea acelui sunet cald şi a nuanţelor subtile ale acordurilor muzicale gravate în canalele discurilor analogice, atât de apreciate de iubitorii de vinil.

Braţ cu amortizare ridicată

Braţul este fabricat din magneziu uşor care a fost trefilat la rece pentru a îmbunătăţi caracteristicile materialului şi pentru a creşte efectul de amortizare. Numeroasele noastre teste de ascultare au demonstrat faptul că magneziul este în mod clar superior aluminiului din punct de vedere al experienței audio.

În plus, sensibilitatea ridicată la mişcare este obţinută cu ajutorul construcţiei tradiţionale Technics cu suspensie cardanică şi ax de rotaţie orizontal, respectiv vertical ce se intersectează într-un singur punct central, precum şi cu ajutorul rulmenţilor de înaltă precizie ce folosesc o carcasă prelucrată prin tăiere.

Gamă variată de doze pentru diferite tipuri de sunet

Una dintre plăcerile unice oferite de redarea analogică este posibilitatea de a schimba doza pentru ca genul de muzică și senzațiile oferite de aceasta să corespundă, astfel încât ascultătorii să se bucure de diferite tipuri de sunet. Modelul SL-1200G include două contragreutăți suplimentare diferite care fac posibilă utilizarea unei game variate de doze. În combinație cu contragreutatea care acceptă mase ale dozelor între 5,6 și 12 g, greutatea suplimentară mai mică mărește valoarea maselor la 10-16,4 g, în timp ce greutatea suplimentară mai mare acceptă mase ale dozelor între 14,3 și 19,8 g.

Construcţie în patru straturi a carcasei

La construcţia anterioară în trei straturi din aluminiu turnat sub presiune s-a adăugat un panou superior prelucrat extrem de fin, cu o grosime de 10 mm, din aluminiu imaculat, Bulk Moulding Compound (BMC), precum și picioare izolatoare fabricate dintr-un compus format din cauciuc siliconic complex, absorbant – similar cu cel al modelului SL-1200GAE. Această construcţie în patru straturi combină rigiditatea înaltă cu absorbția ridicată a vibrațiilor și cu un finisaj și aspect premium.

Grand Class SL-1200G – un design complet nou pentru redefinirea pick-up-ului direct-drive

Motor direct-drive fără miez

Controller de motor de mare precizie

Braţ extrem de sensibil

Platan din alamă

Izolator din cauciuc siliconic

Design exclusiv Technics

Design adoptat de la seria SL-1200

Placă superioară din aluminiu masiv

Viteze ale pick-up-ului

33 1/3 rpm, 45 rpm, 78 rpm

Pas în domeniu variabil

±8%, ±16%

Dimensiune şi greutate

L: 453 mm H: 173 mm G: 372 mm / aprox.18 kg