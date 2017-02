IdeaCentre Y710 Cube si IdeaCentre AIO Y910, Lenovo lanseaza PC-urile pregatite pentru realitatea virtuala

La jumatatea acestei luni, in cadrul GamesCom 2016, din Germania, Lenovo a prezentat doua din noile PC Desktop-uri ale gamei IdeaCenter, si anume: modelele IdeaCentre Y710 Cube si IdeaCentre AIO Y910. Ambele calculatoare dispune de tehnologie ultra-performanta si sunt pregatite pentru imersiune in realitatea virtuala. Aceste modele vor ajunge pe piata romaneasca, in perioada august – octombrie 2016.

IdeaCentre Y710 Cube si IdeaCentre AIO Y910, au ca target zona de gaming si au fost construite cu gandul la portabilitate pentru ca orice gamer sa le poata lua cu ei atunci cand pleaca de acasa.

Daca IdeaCentre Y710 Cube este un PC de forma unui cub capabil de redare a jocurilor la rezolutie 4K, posibilitatea de a efectua stream live, precum si efectuarea a mai multor sarcini simultan, modelul IdeaCentre AIO Y910 este, de fapt, un All-in-one PC, ceea ce inseamna ca intregul sistem este integrat intr-un monitor, dupa cum se poate observa din imaginile de mai jos.

„Datorită realității virtuale, streamingului live și efectelor vizuale extraordinare care depășesc cu mult grafica de pe console, astăzi gamerii au la dispoziție metode complet noi de a experimenta și a se imersa în experiența jocului,” a declarat Johnson Jia, vice președinte senior Lenovo, PC & Smart Device Business Group. „Noile noastre sisteme de gaming IdeaCentre Y710 Cube și IdeaCentre AIO Y910 sunt rezultatul multor ani în care am urmărit evoluția modurilor și locurilor în care gamerilor le place să joace, oferindu-le mai multă libertate cu aceste formate unice și compacte.”

Pretul acestor noi sisteme Lenovo IdeaCenter incepe de 900 de euro si creste in functie de dotarile optionale alese de client