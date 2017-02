Acer Predator 21 X, primul notebook de gaming cu ecran curbat din lume [IFA 2016]

Predator 21 X, primul notebook de gaming cu ecran curbat

Acer continua sa impresioneze prin inovatii in materie de design. Dupa ce au anuntat modelul Swift 7, cel mai subtire notebook din lume, acestia anunta si primul notebook de gaming cu ecran curbat din lume, numit Predator 21 X, in cadrul IFA 2016, la Berlin.

Notebook-ul Predator 21 X are un ecran curbat de 21 inch cu rezolutie de 2.560 x 1.080p, cu unghi extins de vizualizare, alaturi de tehnologia eye-tracking, tehnologie ce genereaza interactiuni precum tintirea, identificarea inamicilor si acoperirea, toate astea prin urmarirea ochilor utilizatorului. Notebook-ul dispune de o putere hardware impresionanta, gratie procesoarelor Intel Core din generatia a 7-a, dar si prin intermediul celor doua placi video GTX NVIDIA GeForce 1080 in SLI. Predator 21 X beneficiaza si de tehnologii audio prin intermediul SoundPound 4.2+ (4 boxe si 2 subwoofere), alaturi de sunet Dolby. Arhitectura laptop-ului de gaming este una interesanta, punand accent pe racirea acestuia datorita celor 5 ventilatoare, dintre care 3 de tip Aeroblade, ultra-subtiri si construite din metal, diminuand excesul de caldura in timpul jocurilor. Si asta nu e tot. Modelul are in dotare si o tastatura mecanica cu switch-uri Cherry MX, cu setari personalizate de iluminare pentru fiecare tasta in parte, iar aspectul impresionant al tastaturii se afla sub tastatura numerica, deoarece aceasta poate fi intoarsa si transformata intr-un touchpad.

Acer a anuntat si o versiune imbunatatita a modelelor Predator 15 si 17, acestea beneficiind de placi grafice NVIDIA GeForce GTX 1070, alaturi de Windows 10 ca sistem de operare. Notebook-urile sunt capabile sa ruleze continut virtual reality (VR).

De asemenea, compania Acer a anuntat si 3 monitoare destinate segmentului de gaming, tot din gama Predator. Fiecare model dispune de tehnologie eye-tracking incorporata, dar si de NVIDIA G-Sync. Modelul Predator Z271T este un monitor curbat de 27 inch si beneficiaza de rezolutie FullHD (1920×1080) si o rata de refresh de 144hZ. Modelul XB251HQT are o diagonala de 24.5 inch, ecran plat ZeroFrame, rezolutie Full HD si 240Hz rata de refresh. Ultimul model, Predator XB271HUT are o diagonala de 27 inch, ecran plat ZeroFrame si rezolutie 2560x1440p cu o rata de refresh de 165Hz.

Notebook-ul de gaming cu ecran curbat, Predator 21 X, nu are momentan detalii privind pretul si disponibilitatea, insa laptop-urile Predator 15 si 17 vor fi disponibile din luna Octombrie cu preturi incepand de la 1799 euro (Predator 15) si 1899 euro (Predator 17). Monitorul Predator Z271T va fi disponibil in luna Octombrie la preturi incepand de la 799 euro, iar modelul XB271HUT de la 899 euro.