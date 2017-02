Acer Swift 7, cel mai subtire notebook din lume [IFA 2016]

Swift 7, cel mai subtire notebook din lume

Acer a anuntat 4 noi modele de notebook-uri ultra-slim: Swift 7, Swift 5, Swift 3 si Swift 1, fiecare model impresionand prin design si dotari hardware. Insa unul din modelele prezentate in cadrul IFA 2016, la Berlin, reprezinta cel mai subtire notebook din lume. Este vorba despre modelul Swift 7.

“Suntem încântați să anunțăm noua serie Swift, o linie completă de laptopuri ultra-subțiri, care se potrivesc oricăror nevoi. Produsul erou este Swift 7 care are o carcasă realizată integral din aluminu, mai subțire de un centimetru, dar rezistentă, potrivită unui produs care oferă productivitate pe tot parcursul zilei”, a declarat Daniel Osain, Business Development Manager Notebooks and Tablets în cadrul Acer România.

“Noile notebook-uri din seria Swift Acer oferă clienților care caută un laptop cu sistem de operare Windows 10 o varietate de opțiuni pentru a se potrivi cu dorințele acestora.” A declarat Peter Han, vicepreședinte OEM Marketing Microsoft Corp. “Chiar dacă utilizatorii sunt în căutarea unui dispozitiv high-end performant, a unui dispozitiv solid, sau care să le îmbine pe amândouă, notebook-urile Swift sunt concepute pentru a pune în valoare caracteristicile Windows 10 și pentru a maximiza experiența utilizatorului.”

Modelul Acer Swift 7 are o grosime de 9,98mm si cantareste doar 1,1kg. Dispune de un ecran IPS de 13.3 inch cu rezolutie fullHD (1.920 x 1.080p) si protectie Corning Gorilla Glass. Puterea de procesare este oferita de a 7-a generatie de procesoare Intel Core i5, alaturi de 8GB memorie RAM si stocare SSD de 256GB. Dotata cu tehnologie wireless 2×2 802.11ac cu MU – MIMO, utilizatorul beneficiaza de conexiuni de 3 ori mai rapide, iar transferul de date este si el mult mai rapid datorita porturilor Dual USB 3.1 Type-C. Notebook-ul Swift 7 ofera pana la 9 ore de utilizare pe baterie, iar cei care au nevoie de o camera web pentru apeluri video, acest model beneficiaza de o camera web HD cu HDR (High Dynamic Rance), oferind claritate, luminozitate si detalii sporite.

Notebook-ul Swift 5 are un ecran IPS de 14 inch intr-un cadru de 13 inch si dispune de o rezolutie FHD (1920x1080p). Modelul este dotat cu procesoare Intel Core generatia a 7-a, 8GB memorie RAM, 256/512GB SSD, tastatura iluminata, un port reversibil USB 3.1 Type-C, iar bateria ofera pana la 13 ore de utilizare. Mai mult, exista optiunea de a opta pentru un ecran tactil si cititor de amprente.

Swift 3 este un model mai inferior, dar destul de performant. Beneficiaza de un ecran HD sau FHD cu tehnologie IPS si anti-glare (anti-reflexie) cu diagonala de 14 inch. Procesoarele sunt din generatia a 6-a sau a 7-a de la Intel Core, 8GB memorie RAM, SSD de 512GB si dispune de un port USB 3.1 Type-C, alaturi de o camera web HD cu HDR. Mai mult, modelul Swift 3 are in torae si un scaner de amprente incorporat, ce poate oferi accesul la dispozitiv in mai putin de o secunda. Optional, utilizatorul poate opta pentru tastatura iluminata. Autonomia bateriei promite pana la 12 ore de utilizare.

Ultimul model, Swift 1, este unul de buget. Dispune de un ecran HD de 14 inch, procesor Intel Pentium sau Celeron, 4GB memorie RAM, 32GB/64/128GB stocare eMMC, fiind un model perfect pentru utilizatorii cu buget redus.

Preturile noilor notebook-uri incepe de la 1.299 euro pentru modelul Swift 7 (disponibilitate in luna octombrie), de la 749 euro pentru modelul Swift 5 (disponibil din luna noiembrie), de la 499 euro pentru modelul Swift 3 (disponibil din luna octombrie) si de la 349 euro pentru modelul Swift 1.