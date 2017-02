Asus ZenWatch 3, primul ceas smart cu cadran rotund al producatorului arata superb! [IFA2016]

In cadrul unui eveniment de presa care a avut loc astazi dupa pranz in Berlin, Germania, Asus a anuntat lansarea celei de a III-a generatii de smartwatch ZenWatch, modelul Asus ZenWatch 3, primul din aceasta gama cu cadran circular. Ceasul beneficiaza de un ecran AMOLED 400 x 400 pixeli, care masoara 1.39″ in diametru.

Asus ZenWatch 3 este contstruit din otel inoxidabil, iar la interior vine cu noua generatie de procesor Qualcomm Snapdragon Wear 2100, cu 512MB de RAM si 4GB memorie interna pentru stocare fisiere. De asemenea, ceasul este echipat cu o baterie de 341 mAh, care promite pana la 2 zile de utilizare fara a necesita reincarcare, anunta producatorul. ZenWatch 3 dispune si de tehnologie HyperCharge, care ii permite incarcarea bateriei pana la 60% in doar 15 minute.

Din punct de vedere estetic Asus ZenWatch 3 este unul dintre cele mai frumoase modele lansate pe platforma Android Wear pana in prezent si dispune de o aplicatie care ii va permite posesorului sau sa isi creeze propriile fete de ceas prin intermediul aplicatiei FaceDesginer, disponibila pe terminalele de tip smartphone cu sistemul Android.

Asus a anuntat ca pretul acestui gadget este de 230 de euro in Europa, insa este doar pretul recomandat de producator si nu cel final de la raft. Acest model de smartwatch din gama Asus ZenWatch va fi disponibil in trei variante de culoare: Rose Gold, Negru si Argintiu.