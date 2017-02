Samsung lanseaza Gear S3 in varianta Classic si Frontier

Anul trecut Samsung a lansat pe piata ceea ce se numeste Gear S2, un smartwatch care a impresionat prin design, dar in mod special prin rapiditatea si usurinta cu care poti controla gadgetul comparativ cu alte produse din acelasi segment de piata, ale caror functionalitate a softului nu e la fel de bine optimizata.

In cadrul unui eveniment cu totul special, care a avut loc astazi la IFA 2016 Berlin, in Germania (spun eveniment special deoarece platoul / scena unde s-a desfasurat evenimentul arata ca rupt dintr-un film science-fiction, ceva ce rar vezi la o lansare, mai ales, ca a fost vorba doar de un smartwatch). Da, oameni buni! Samsung a hotarat ca anul acesta sa nu dezvaluiasca nimic altceva in cadrul conferintei dedicate presei de la IFA, desi ne-a obisnuit cu multiple lansari de gadgeturi in cadrul acestui show expozitional anual.

Revenind la smartwatch-ul lansat astazi, care, de fapt, sunt doua la numar, deoarece va fi comercializat in doua variante: Gear S3 Classic si Gear S3 Frontier (un model dedicat celor care indragesc aventura, care calatoresc mult la munte sau la mare).

Ambele variante ale lui Gear S3 sunt certificate IP68, ceea ce inseamna ca sunt rezistente la apa si praf. In plus, are durabilitatea unui ceas creat in Elvetia pentru armata, deoarece dispune de o carcasa construita din otel inoxidabil, iar sticla care protejeaza ecranul circular tactil de 1.3″ (360 x 360 pixeli) este sticla Gorilla Glass SR+. Marile diferente dintre cele doua modele este cel estetic.

Samsung Gear S3 ruleaza sitemul de operare Tizen si este compatibil cu terminalele care ruleaza Android si iOS (beta deocamdata suportul). Ceasul este dotat cu o baterie de 380 mAh care conform producatorulu promite pana la 3-4 zile de utilizare fara a necesita reincarcare. In plus, ceasul Samsung este compatibil cu bratari si curele de 22 mm (standard al industriei de ceasuri), ceea ce inseamna ca putem adauga orice tip de curea sau brata preferam.

La interior se afla acelasi procesor Exynos dual-core cu 786MB de RAM si 4GB spatiu de stocare intern ca si pe modelul de anul trecut. Gear S3 Classic dispune de Wi-Fi si Bluetooth, in timp ce modelul Frontier dispune si de LTE, astfel ca poate trimite SMS-uri de tip SOS, in cazul in care viata posesorului este in pericol.

Samsung nu a dezvaluit pretul acestui smartwatch, insa, ne asteptam ca el sa se invarta in jurul a 400 de euro.