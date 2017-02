Pavilion Wave PC, desktop cu design triunghiular si minimalist de la HP [IFA 2016]

Pavilion Wave PC, desktop-ul cu design inovator de la HP

Desi PC desktop-urile nu mai sunt atat de cautate precum tabletele si laptop-urile, exista totusi producatori care doresc sa inoveze si sa creeze noi desktop-uri ce pun accent pe design-uri neobisnuite. Pavilion Wave PC este un exemplu, fiind noul desktop PC de la HP, anuntat in cadrul IFA 2016.

Noul desktop are un design minimalist, o forma triunghiulara si dispune de tehnologie audio Bang & Olufsen integrata, alcatuita dintr-o boxa amplasata strategic in mijlocul desktop-ului, chiar sub acel reflector parabolic de sus. Astfel, sunetul emis va fi deviat in toate partile. De asemenea, tot pe sus este eliminata si caldura de la sistemul de ventilatie. Design-ul Pavilion Wave PC este unul foarte interesant, neobisnuit, dar destul de placut, reusind cu usurinta sa se asorteze cu mobilierul din incapere.

Cat despre capitolul hardware, in ciuda design-ului mai putin neobisnuit, noul desktop de la Hewlett-Packard ofera configuratii pana la procesoare Intel Core i7 a 6-a generatie, pana la 16GB memorie RAM si pana la 2TB stocare interna (sau pana la 1TB de tip SSD). Optional, utilizatorul poate alege si placa video dedicata AMD Radeon R9 M470. La capitolul conectivitate si alte dotari, Pavilion Wave PC dispune de: 3 porturi USB 3.0, un port USB 3.1 Type-C, un port HDMI, un port DisplayPort si unul Gigabit Ethernet. De asemenea, mai dispune si de jack audio 3,5mm. Mai mult, noul desktop PC ruleaza Windows 10, iar pentru o experienta cat mai buna cu asistentul virtual Cortana, cei de la HP au instalat si doua microfoane.

Lansarea pe piata a desktop-ului HP Pavilion Wave PC va incepe cu data de 23 Septembrie, iar pretul porneste de la $549.99.