HTC anunta One A9s, generatia urmatoare de “iPhone cu Android!” [IFA 2016]

HTC a anuntat astazi lansarea generatiei urmatoare de One A9 si anume modelul One A9s, care beneficiaza de o serie de imbunatatiri ale specificatiilor hardware, cat si modificari din punct de vedere estetic. Anul acesta clona iPhone cu Android copiaza si mai fidel aspectul telefoanelor iPhone 6s.

Pe modelul One A9s, HTC a mutat camera foto de pe spate in partea stanga, iar in partea din fata a disparut logo-ul hTC de deasupra senzorului pentru amprente.

“Prin noul HTC One A9s am fost inspirați să aducem un telefon captivant, cu finisaje metalice fine, unui segment de piață mai larg,” a declarat Chialin Chang, președinte, Smartphone and Connected Devices Business, HTC. “ Noul HTC One A9s aduce cu adevărat valoare prin îmbinarea rafinamentului și fiabilității cu designul metalic atrăgător și funcțiile puternice, toate într-un pachet unic și personal, inspirat din natură și creat pentru viață.”

Din punct de vedere al specificatiilor tehnice One A9s vine cu acelasi ecran de 5″ in diagonala, insa rezolutia ecranului nu mai este Full HD, ci doar HD (1.280 x 720 pixeli), iar afisajul AMOLED a fost inlocuit acum cu un panou Super LCD. De asemenea, procesorul este altul, in locul chipsetului Snapdragon 617, pe One A9s gasim procesorul octa-core MediaTek Helio P10, 2 sau 3GB memorie RAM si 16 sau 32GB memorie interna. Camerele foto au suferit si ele usoare modificari. Cea de pe spate nu mai dispune de stabilizator de imagine optic, dar senzorul este tot de 13MP si are un unghi mai larg de fotografiere, in timp ce camera frontala a trecut de la UltraPixel la un senzor de 5MP.

HTC One A9s este ceva mai gros la 8mm ai sai si mai greu cu aproximativ 5 grame comparativ cu prima generatie lansata anul trecut. Aceasta deoarece noul One A9 este echipat cu o baterie cu capacitate mai mare – 2.300 mAh.

Producatorul taiwanez spune ca telefonul One A9s va fi comercializat in Romania din a doua jumatate a trimestrului al patrulea, ceea ce inseamna ca il vom vedea la raft sau in oferta operatorilor telecom, din lunile noiembrie sau decembrie 2016, insa nu a oferit detalii despre pretul sau.