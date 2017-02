Huawei Nova, Nova Plus si MediaPad M3 debuteaza la IFA 2016, in Berlin. Trei gadgeturi, cel putin interesante!

In cadrul conferintei de presa organizate de catre producatorul chinez Huawei inainte de pranz, la Berlin, acesta a anuntat lansarea pe piata a doua noi smartphone-uri si o tableta, care se adreseaza in principal clientilor mai tineri, vand si un pret mai accesibil.

Telefoanele Huawei Nova si Nova Plus vin cu un design interesant pentru zona de nivel mediu. Ele dispun de o carcasa metalica cu colturi usor rotunjite. Huawei Nova este modelul mai mic in dimensiuni si dispune de un ecran Full HD de 5 inci in diagonala, este echipat cu procesorul Snapdragon 625, cu 3GB memorie RAM si 32GB spatiu intern pentru stocare fisiere. De asemenea, este dotat cu o baterie integrata de 3.025 mAh, beneficiaza de camere foto de 8 si 12MP si de un senzor pentru amprente pe spate, dar si de un port USB-C.

Huawei Nova Plus este ceva mai mare, astfel ca vine cu un ecran cu diagonala de 5.5 cu rezolutie Full HD, dispune de o baterie de 3.340 mAh si o camera foto cu un senzor de 16 mega pixeli alaturi de un senzor pentru amprente, ambele amplasate pe spatele telefonului. In ceea ce priveste sistemul de operare telefoanele ruleaza Marshmallow cu interfata Emotion UI v4.1 peste.

Huawei Nova si Nova Plus au un pret de 400 de Euro, respectiv 430.

Tableta MediaPad M3 este dotata cu un ecran IPS LCD de 8.4″ care dispune de rezolutie 2.560 x 1.600 pixeli, are 4GB memorie RAM, 32 / 64GB memorie interna si vine echipata cu procesorul octa-core HiSillicon Kirin 950. M3 are o baterie cu capacitatea de 5.100 mAh, camere foto de 8MP, atat pe spate, cat si frontal, vine cu conectivitate Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 si acelasi sistem de operare Android 6.0 cu EMUI v4.1 peste.

Huawei va comercializa tableta MediaPad M3 din data de 26 septembrie in varianta Wi-Fi de 32GB la pretul de 350 Euro, 400 Euro pentru modelul de 64GB, respectiv 400 de Euro pentru modelul 4G LTE de 32GB si 450 Euro pentru modelul 4G LTE de 64GB.