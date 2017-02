Lenovo Yoga Book, tableta care combina scrisul de mana cu cel digital [IFA 2016]

Lenovo Yoga Book, noua tableta 2-in-1

Chinezii de la Lenovo au surprins mereu prin intermediul tabletelor din gama Yoga, oferind inovatie, performanta si portabilitate la un nou nivel, iar asta a starnit interes in randul utilizatorilor. Lenovo Yoga Book reprezinta noua tableta 2-in-1 ce exceleaza la capitolul inovatie, performanta si portabilitate, insa de data asta exista caracteristici ce doresc sa-i atraga pe cei creativi, sa imbine, de exemplu, proiectarea unei machete sau desenarea unui peisaj artistic intr-un stil clasic, dar interactionand cu tehnologia.

Practic, Lenovo Yoga Book pare, la prima vedere, o tableta 2-in-1 oarecare. Eleganta, constructie de calitate, tastatura atasata, insa cand deschidem dispozitivul, constatam ca tastatura dedicata nu este una fizica, ci una complet tactila, iluminata, avand propria sa suprafata de utilizare. Insa, prin apasarea unui simplu buton, tastatura dispare, iar suprafata respectiva devine spatiu de lucru, de desenat sau scris, numita si Create Pad. Astfel, prin intermediul stylus-ului “Real Pen” de la Lenovo, putem scrie sau desena, iar rezultatul apare in timp real pe ecran.

Mai mult, cea mai inovatoare parte este faptul ca putem atasa foi de hartie pe suprafata “Create Pad”, si le putem prinde datorita clipboard-ului magnetic inclus la achizitie. Ce inseamna asta? Ca stylus-ul Real Pen are si un capat ce poate fi schimbat, iar utilizatorul poate scrie pe foaie cu cerneala reala. Astfel, in timp real, cand utilizatorul scrie sau deseneaza, continutul apare si pe ecranul tabletei. Putem vedea in timp real ce se intampla pe ecranul tabletei sau putem scrie sau desena, in timp ce continutul este salvat pe fundal prin intermediul aplicatiei preinstalate Lenovo NoteSaver. Destul de inovator, nu?

La capitolul hardware, Lenovo Yoga Book dispune de un ecran IPS de 10.1 inch cu rezolutie Full HD (1920x1200p), procesor quad-core Intel Atom X5-Z8550 de 2.4GHz, 4GB memorie RAM, 64GB memorie interna (slot microSD disponibil, suporta maxim 128GB). Dispune de o camera frontala de 2 megapixeli si una pe spate de 8 megapixeli. Tableta vine in doua optiuni la capitolul sistem de operare, utilizatorul avand posibilitatea de a alege intre Windows 10 sau Android 6.0 Marshmallow. Bateria are o capacitate de 8500mAh si promite o utilizare de pana la 13 ore la o singura incarcare.

Noua tableta Lenovo Yoga Book va fi disponibila in toata lumea incepand cu luna Septembrie, iar pretul va fi de 499 euro pentru varianta cu Android 6.0 si 599 euro pentru varianta cu Windows 10.