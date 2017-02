M330 Silent Plus si M220 Silent, gama de mousi silentiosi de la Logitech

Logitech a lansat pe piata noua serie de mousi silentiosi M330 Silent Plus si M220 Silent, cu aceeasi senzatie de click-uri ca si modelele clasice.

“Trăim într -o lume socială, indiferent dacă lucram într-un spațiu pe care îl împărțim cu mai multă lume, fie că lucrăm de acasă, dar uneori liniștea este cea mai importantă. De aceea am creat moușii M330 Silent Plus și M220 Silent. Inginerii noștri au studiat sursele de zgomot realizate de un mouse de PC și au creat diverse moduri de a reduce nivelul de decibeli, fără a sacrifica calitatea”, a declarat Anatoliy Polyanker, brand director al portofoliului global al Logitech.

Daca modelul de mouse Logitech M330 Silent Plus dispune de o baterie ce are o durata de viata de pana la 24 de luni si de un contur invelit de un grip realizat dintr-un cauciuc moale care creste aderenta in mana oricarui utilizator de mana dreapta, modelul M220 Silent detine o baterie cu o durata de viata de pana la 18 luni, oferind un design ambidextru, fiind portabil, perfect pentru a fi introdus in geanta atunci cand sunteti pe picior de plecare.

Logitech M330 Silent Plus si M220 Silent vor fi disponibili pe site-ul Logitech si in magazinele de retail din luna octombrie la un pret de 39,99 Euro, respectiv 24,99 Euro.