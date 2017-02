Revo Base Mini, desktop modular de la Acer [IFA 2016]

Revo Base Mini, desktop-ul modular anuntat de Acer la IFA 2016

Compania taiwaneza Acer a anuntat cel mai mic desktop PC modular, numit Revo Base Mini. Acest desktop portabil este cel mai nou membru al gamei de desktop-uri modulare Revo.

Revo Base Mini are o inaltime de doar 5,3cm si o amprenta la sol de 14x14cm. Dotat cu procesor Intel Core i7 si o memorie RAM de pana la 8GB DDR3L, desktop-ul modular Revo Base Mini se descurca excelent in procesarea de multi-tasking sau decodare de continut multimedia. La capitolul conectivitate, acesta dispune de 4 porturi USB 3.1 Gen 1, un port HDMI si unul DisplayPort pentru a conecta pana la doua monitoare in acelasi timp. Desktop-ul modular dispune de noua tehnologie Wi-Fi 802.11ac, ce ofera viteze de 3 ori mai mare fata de standardul actual. La capitolul stocare, acesta e dotat cu 2TB spatiu sau utilizatorul poate opta pentru stocare SSD de 256GB, in timp ce slotul microSD mai permite inca 256GB. Fiind un desktop modular, utilizatorul poate opta pentru adaugarea de mai mult spatiu de stocare sau memorie RAM. Sistemul de operare pre-instalat este Windows 10.

Pretul pentru mini pc-ul Revo Base Mini porneste de la 429 euro, iar disponibilitatea acestuia incepe cu primul trimestru al anului 2017.