Galaxy Note 7 in pericol de explozie. Samsung opreste vanzarea telefonului la nivel global!

Samsung Electronics se confrunta cu o mare problema, atat de mare incat este considerata cea mai mare retragere de pe piata a unui gadget din istorie.

Acest lucru se datoreaza bateriei telefonului Galaxy Note 7 care explodeaza conform multiplelor plangeri venite din partea posesorilor a unui astfel de model. La radacina problemei ar sta un lot de baterii produse in Coreea de Sud, cu toate ca bateriile gadgetului Note 7, au fost produse si in China. Samsung spune ca doar un lot foarte mic ar fi afectat de aceasta problema a baterie care, practic, transforma telefonul intr-o bomba cu ceas. In momentul de fata, sunt 35 de cazuri confirmate de Samsung, in care phabletul Note 7 a explodat in timp ce acesta era la incarcat, adaugand ca, doar 24 de unitati dintr-un lot de un milion ar fi afectate, insa, atunci cand vinzi milioane de unitati ale acestui model ajungi sa realizezi ca riscul este destul de mare: conform unui calcul estimativ aproximativ un Galaxy Note 7 la 42.000 de unitati comercializate este afectat.

In cadrul unei conferinte de presa organizate de Samsung in Coreea de Sud, presedintele companiei insarcinat cu zona de business mobile, Koh Dong-jin, si-a cerut scuze pentru acest inconvenient, insa pentru siguranta clientilor Samsung, e necesar ca toate telefoanele Note 7 sa fie retrase din uz si bagate in service . Problema rechemarii acestor gadgeturi, ar urma sa se rezolve cu ajutorul operatorilor telecom si a magazinelor de retail partenere la nivel global, urmand ca reparatiile inlocuirea lor cu altele noi sa dureze undeva intre 2 si 3 saptamani de zile , asta daca nu vor fi inlocuite cu totul anumite unitati.

Ne asteptam, ca in urmatoarea perioada Samsung Romania sa faca la randul lor un anunt referitor la retragerea acestui produs din piata romaneasca.

Samsung abia reusise sa isi revina din declinul vanzarilor produselor sale Galaxy, ca o noua problema loveste marele producator, lovind chiar in cel mai bine vandut telefon Galaxy.

Probleme de acest gen au mai fost si in trecut la alte companii. De exemplu Apple a fost nevoita sa retraga din piata Beats Pill XL, iPhone 4 (probleme la antenele radio), Fitbit retrasese la un moment dat bratara de fitness Force, deoarece irita pielea clientilor sai.

