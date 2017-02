Va renunta Google la proiectul ARA?

Proiectul ARA de la Google presupune libertatea utilizatorului de a-si personaliza telefonul pe partea de hardware, instalandu-si diferite componente dupa preferinte, multumita unui sistem de module. Compania gigant anuntase la inceputul acestui an ca va lansa primul smartphone modular destinat dezvoltatorilor, undeva in al 4-lea trimestru al acestui an, urmand o versiune comerciala in 2017. Acest lucru pare sa nu se mai intample, conform unor surse, existand ipoteza ca Google ar intampina probleme in producerea smartphone-ului modular. Astfel, ne punem intrebarea: Va renunta Google la proiectul ARA?

Cum nu exista o declaratie oficiala venita din partea Google, astfel de informatii trebuie tratate ca atare, insa totusi ne punem intrebarea daca compania gigant are de gand sa-si indeplineasca scopul de a lansa primul smartphone modular. Chiar si asa, daca proiectul ARA intra in repaus, e posibil ca Google sa apeleze la alti producatori care sa duca mai departe proiectul.

Ramane de vazut daca proiectul ARA va ramane in umbra pentru o perioada de timp sau daca va fi un proiect tras definitiv pe linie moarta. Voi credeti ca va renunta Google la proiectul ARA?

sursa