Xperia XZ si Xperia X Compact anuntate la IFA 2016. XZ primul smartphone Sony metalic

Xperia XZ si Xperia X Compact, noile telefoane Sony prezentate saptamana aceasta la Berlin.

De ceva timp Sony incearca din rasputeri sa redreseze barca care sta se scufunde si pare sa fi reusit redresarea ei, prin restructurari si reorganizare strategica, insa divizia sa mobila nu e inca la adapost.

Toamna aceasta producatorul nipona vrea sa revina in prim-planul lumii mobile cu doua noi smartphone-uri: Xperia XZ si X Compact, modele pe care le-a dezvaluit astazi presei, in cadrul unei conferinte ce a avut loc la Berlin. Xperia XZ are o carcasa metalica, acesta fiind de fapt primul smartphone construit din metal, in timp ce modelul X Compact dispune de o carcasa din material plastic.

Xperia XZ pare a fi varful de gama al japonezilor pe 2016, telefon pe care fanii companiei Sony il asteptau inca de la inceputul acestui an, insa producatorul a avut alte planuri pentru prima parte a anului. Xperia XZ dispune de un ecran Full HD de 5.2″ in diagonala, este echipat cu procesorul quad-core Snapdragon 820, cu 3GB memorie RAM si 32GB memorie interna ce poate fi extinsa prin intermediul unui slot micro SD, care accepta carduri de pana la 200GB. XZ vine cu difuzoare stereo, cu un sensor pentru amprente integrat in butonul Power si cu un port USB-C.

Sony a construit acest Xperia XZ cu gandul la o experieta foto superioara oricarui smartphone disponibil in acest moment, astfel ca a echipat camera foto principala cu un senzor de 23MP IMX300 ce dispune de un sistem nou de autofocus, denumit Triple Image Sensing (detectarea fazei, a culorilor si sistem de masurare a distantei dintre obiectiv si obiectul fotografiat, bazat pe tehnologia laser). Camera nu dispune de un stabilizator de imagine optic, insa imprumuta de la active cam-urile Sony ceea ce se numeste SteadyShot Intelligent Active Mode, care utilizeaza un sistem gyroscopic ce efectueaza masuraturi pe 5 axe.

Xperia XZ va ajunge pe rafturi in luna octombrie, in variante pe albastru, negru si argintiu. Pretul sau nu a fost dezvaluit, insa, banuim ca va trece de 600 de euro.

Xperia X Compact este o varianta in miniatura a lui Xperia X Performance daca vreti, insa mult mai gros. El masoara 9.5 mm grosime, datorita marimii sale compacte. Telefonul vine cu un ecran HD de 4.6″ in diagonala, cu procesorul Snapdragon 650, 3GB memorie RAM si aceeasi camera cu senzor de 23MP, plus sistemul de focalizare Triple Image Sensing.

Xperia X Compact se lanseaza pe piata saptamana viitoare in variante pe negru, albastru si alb.