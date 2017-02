Lenovo K6, K6 Power si K6 Note, anuntate la IFA 2016

Lenovo K6, K6 Power si K6 Note, noi smartphone-uri accesibile

Chinezii de la Lenovo au anuntat noi telefoane accesibile, decente din punct de vedere hardware si cu un pret atractiv. Acestea se numesc Lenovo K6, K6 Power si K6 Note.

Doua dintre noile modele, Lenovo K6 si K6 Power dispun de un ecran de 5 inch cu rezolutie FullHD (1920x1080p), in timp ce modelul K6 Note are un ecran de 5.5 inch cu aceeasi rezolutie. Puterea de procesare este la fel pe toate 3, acestea avand un procesor octa-core Snapdragon 430 (quad-core 1.5GHz + quad-core 1.2Ghz). La capitolul memorie RAM, modelul Lenovo K6 dispune de 2 GB RAM (16/32GB ROM), modelul K6 Power dispune de 2GB RAM (16GB ROM) sau 3GB RAM (32GB ROM), iar modelul superior, K6 Note, dispune de 3 sau 4GB RAM si 32GB ROM. Toate dispun de slot microSD. Modelele K6 si K6 Power dispun de o camera foto de 13 megapixeli pe spate, in timp ce K6 Note dispune de o camera de 16MP. Pe fata, cele 3 modele sunt dotate cu o camera foto de 8MP.

Lenovo K6, K6 Power si K6 Note dispun de scaner de amprente amplasat pe spatele acestora, sub camera foto, iar la capitolul conectivitate, acestea dispun de: dual-SIM, conectivitate 4G, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth si GPS. Sistemul de operare este Android Marshmallow.

Preturile acestora sunt intre 150 si 230 euro, depinde de model si capacitatea de RAM si ROM aleasa. Lenovo K6 va fi disponibil pe piata in doua saptamani, modelul K6 Power va fi disponibil in luna Octombrie, in timp ce modelul K6 Note va fi lansat undeva in luna Noiembrie.