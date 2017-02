CHUWI Hi10 Pro, tableta 2-in-1 accesibila, disponibila in oferta Gearbest

CHUWI Hi10 Pro, tableta puternica si accesibila la Gearbest

Unele tablete de pe piata reusesc cu succes sa ofere confortul unui laptop clasic, deoarece, pe langa ecranul tactil cu diagonala mare, utilizatorul poate achizitiona si o tastatura special creata pentru modelul respectiv. Mai mult, performantele tabletei sunt foarte bune, iar pretul mult mai accesibil decat un laptop. CHUWI Hi10 Pro este un exemplu care merita recomandat, fiind o tableta 2-in-1, cu design elegant si dotari peste asteptari, avand in vedere pretul. Poate fi folosita ca tableta sau in modul de laptop, gratie tastaturii special creata (nu este inclusa la achizitie, pret aditional de $41.58).

CHUWI Hi10 Pro are un ecran de 10.1 inch cu rezolutie Full HD (1.920 x 1.200p), ruleaza un procesor Intel Atom Z8300 quad-core de 1.44GHz (turbo la 1.84GHz), 4GB memorie RAM, 64GB memorie interna de stocare (poate fi extinsa printr-un card de memorie), alaturi de doua camere foto de 2MP (una pe fata, una pe spate). Tableta ruleaza dual-OS, fiind preinstalat Windows 10 si Android 5.1 Lollipop (Remix OS). Bateria acestei tablete 2-in-1 are o capacitate de 6500mAh si promite o autonomie intre 6 si 8 ore de utilizare la o singura incarcare.

Mai mult, pentru o experienta si mai placuta si, credem noi, o caracteristica in plus fata de multe dintre tabletele concurente de pe piata, este stylus-ul optional, numit HiPen H1 ($19), accesoriu neinclus in achizitie, dar perfect pentru o operare mai buna pe acest dispozitiv.

Tableta 2-in-1 CHUWI Hi10 are un pret de $173.99 si este disponibila in oferta retailer-ului Gearbest.