Vodafone creste viteza de Internet pe mobil, cu lansarea Supernet 4G+

In cadrul unui eveniment cu presa care a avut loc astazi de dimineata la sediul Vodafone Romania, din Pipera, operatorul telecom a prezentat realizarile sale din ultima perioada alaturi de strategia sa de viitor din care face parte si lansarea serviciilor Supernet 4G+.

Astfel, clientii Vodafone au deacum acces la Internet pe mobil in Supernet 4G+, prin cea mai extinsa retea de acest tip din tara (41 de resedinte de judet, in Bucuresti si in alte 330 de localitati. In plus, Vodafone Romania si-a extins reteaua nationala 4G, care acopera acum 3.500 de localitati).

„Ca urmare a investitiilor sustinute de-a lungul ultimilor doi ani, reteaua noastra a evoluat semnificativ si in acest moment este cea mai avansata in valorificarea tehnologiei 4G+ in beneficiul clientilor. Lansam acum Supernet 4G+ si oferim utilizatorilor viteze mai mari, cea mai buna experienta de video HD pe mobil, conform certificarii auditorului independent P3 Communications, acoperire mai buna in interior si securitate sporita. Datorita expertizei noastre in tehnologia 4G+ si infrastructurii noastre mobile avansate, in testele pe care le-am efectuat am reusit sa depasim bariera de 1 Gbps pentru viteza de descarcare a datelor. Am atins un maximum de 1,35 Gbps, cu mult peste viteza pe care o pot sustine terminalele din ziua de azi”, a declarat Catalin Buliga, Technology Director, Vodafone Romania. „Dupa ce ne-am obisnuit utilizatorii cu servicii superioare prin Supernet 4G, lansam acum Supernet 4G+, pentru a le oferi clientilor o experienta de noua generatie. Cu Supernet 4G+, avem capacitatea de a combina in cel mai bun mod tehnologia si serviciile pentru a sustine noile tendinte in comportamentul clientilor, care includ cresterea consumului de date pe mobil si jocurile interactive”, a declarat Andrea Rossini, Consumer Business Unit Director, Vodafone Romania.

Odata cu aceasta lansare, Vodafone Romania anunta si Supernet 4G+ City in Cluj-Napoca si in Iasi, care ofera acces la internet gratuit si nelimitat tuturor utilizatorilor de servicii mobile localizati in aceste doua orase, in perioada 5 septembrie – 5 octombrie 2016. Supernet 4G+ City include si acces la continutul video exclusiv si vast oferit de Vodafone Romania prin HBO GO, muzica prin Zonga, productivitate prin Office 365, precum si stiri de business.

Supernet 4G+ City vine ca urmare a succesului initiativelor recente ale Vodafone Romania de a oferi internet gratuit si nelimitat, si anume Supernet Weekend, Weekendul de Valentine’s Day, Ziua de Dragobete si Supernet 4G City la metroul din Bucuresti.

Supernet 4G+ este promovat printr-o campanie de comunicare ce se desfasoara in mediile TV, print, online si outdoor, construita in jurul mesajului „Ai puterea sa reusesti imposibilul. Reteaua ta de incredere, Supernet 4G+, te sustine cu cu cea mai buna experienta video HD”. Spotul TV ilustreaza un test extrem pentru Supernet™4G+, efectuat de pilotul de raliu Titi Aur, care a acceptat provocarea de a conduce cu viteza mare masina sa de curse avand geamurile complet acoperite si bazandu-se numai pe imagini cu pista filmate de smartphone-uri instalate deasupra masinii, transmise prin reteaua Vodafone Romania si receptionate pe tablete montate pe parbiz, in interiorul masinii. Co-pilotul sau in acest test a fost vedeta TV Cabral.