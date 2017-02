Onda V80 Plus, tableta cu rezolutie Full HD sub 400 lei

Onda V80 Plus, tableta performanta sub 400 lei

Tabletele foarte, foarte ieftine, sub 400-500 lei au, de regula, multe minusuri, multe compromisuri la partea hardware. Unghiuri slabe de vizualizare, rezolutie ecran foarte mica, sistemul de operare slab optimizat, s.a.m.d. Insa exista cativa producatori mai putini cunoscuti care reusesc sa ofere calitate peste pretul de achizitie. Onda V80 Plus este o tableta lansata de un producator mai putin cunoscut pe piata din Romania, dar care a reusit sa ne atraga atentia prin dotarile hardware dincolo de pretul incredibil de accesibil, doar $92.25 (~370 lei).

Onda V80 Plus are un ecran IPS de 8 inch cu rezolutie 1920x1200p, ruleaza un procesor quad-core Intel Cherry Trail Z8300 de 1.44GHz (turbo pana la 1.84Ghz), 2GB memorie RAM, 32GB memorie interna de stocare (slot microSD disponibil), doua camere foto de 2MP (una pe fata, una pe spate), dispune de dual-OS (Windows 10 + Android 5.1 Lollipop preinstalate), iar bateria are o capacitate de 4200mAh, ce promite o autonomie de pana la 6 ore la o singura incarcare. Conectivitate: un port micro-USB, un port micro-HDMI, jack audio 3.5mm, slot microSD, Wi-Fi 802.11b/g/n si Bluetooth. In plus, tableta beneficiaza de o constructie metalica a carei estetica arata chiar bine pentru un gadget accesibil ca pret.

Tableta Onda V80 Plus este disponibila in oferta Gearbest la pretul de doar $92.25 (~370 lei). Noi o recomandam!